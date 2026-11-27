Yunus Akgün evlendi

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, hayatını Tuğçe Alaca ile birleştirdi. Törene ilişkin paylaşımlarda çiftin mutluluğu ön plana çıktı.

Nikah töreni ve şahitler:

Çiftin nikah şahitliğini Dursun Özbek, Fatih Terim ve Okan Buruk yaptı.

Kulübün tebrik mesajı:

Galatasaray Spor Kulübü, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularımızdan Yunus Akgün, hayatını Tuğçe Alaca ile birleştirdi. Galatasaray Spor Kulübü olarak genç çifti tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz".

GALATASARAYLI OYUNCU YUNUS AKGÜN, HAYATINI TUĞÇE ALACA İLE BİRLEŞTİRDİ.