Yunus Emre sergisi açıldı

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Festivali kapsamında hazırlanan 'Yunus Emre' sergisi, Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide Yunus Emre’nin düşünce dünyası, kaligrafi ve tipografinin sanatsal olanaklarıyla yeniden yorumlanıyor.

Açılış törenine 1’inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Erol Gökmen, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç, GSF Dekanı Prof. Duygu Kahraman, GSF Grafik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Çağlar Okur, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta öne çıkan temalar:

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Yunus Emre’nin barış, sevgi ve doğruluk anlayışının evrensel değerlerine vurgu yaptı. Açılış konuşmasında sanatçıların ve öğrencilerin Yunus Emre’nin düşüncelerini yazının estetik diliyle yeniden yorumladıklarını belirten Adıgüzel, serginin bu mirası gelecek kuşaklara taşıma çabasını öne çıkardığını söyledi. Konuşmasında yer verdiği vurucu ifadeler arasında "Söz uçar, yazı kalır" ve kampüs girişindeki heykelin kaidesinde yazılı olan "Bu kapıdan eğri odun bile giremez" cümlesi dikkat çekti. Rektör, geçmiş eğitim öğretim yılını Yunus Emre Yılı ilan ettiklerini ve bu yıl için Nasreddin Hoca Yılı kararının alındığını hatırlattı.

Eserlerin yaklaşımı ve eğitimsel boyut:

GSF Dekanı Prof. Duygu Kahraman, Yunus Emre’nin sözlerinin farklı zaman ve kültürlerde karşılık bulduğunu, sergide bu düşünce mirasının yazının sanatsal gücüyle yeniden yorumlandığını vurguladı. Sergideki çalışmaların Yunus Emre’nin felsefesine yeni pencereler açacağını ve kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Festival organizasyon komitesi üyesi ve Grafik Sanatlar Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Uygungöz, etkinliğin 2009 yılından bu yana geçirdiği dönüşümü ve öğrenci üretimine verdiği önemi anlattı. Kaligrafi ile Latin harfli modern yazı sanatını harmanlama yaklaşımıyla başlayan projenin zamanla Türkçe ve Yunus Emre odaklı bir platforma dönüştüğünü söyleyen Uygungöz, pandemi döneminde çevrim içi çalışmaları sürdürerek atölye ve konferanslarla eğitim modelini canlı tuttuklarını belirtti. Öğrencilerin farklı uzmanlarla birlikte üretime katılmasının önemine değinen Uygungöz, projenin somut çıktılarından biri olarak derslerde yapılan çalışmaların hayata geçirildiği iki sayfalık özel yayın 'Gaste''yi gösterdi.

Sergi, sanatseverlerin ziyaretine açık olup 11 Aralık Cuma gününe kadar Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde gezilebilecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (GSF) GRAFİK SANATLAR BÖLÜMÜ TARAFINDAN BU YIL 18’İNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI ANADOLU KALİGRAFİ VE TİPOGRAFİ FESTİVALİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN "YUNUS EMRE" SERGİSİ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİNDE AÇILDI.