Yunus Emre Yurdu'nda öğretmen adaylarına özel Öğretmenler Günü programı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir Yurtları bünyesinde hizmet veren Yunus Emre Yurdunda kalan öğretmen adayı öğrencilere yönelik bir Öğretmenler Günü programı düzenlendi. Etkinlik, yurt yönetimi ve öğrencilerin bir araya gelmesiyle gerçekleşti ve gelecekte mesleğe adım atacak gençlere moral verme amacı taşıdı.

katılımcılar ve programın amacı:

Yurt yönetimi ile öğrencilerin katıldığı programda, öğretmen adaylarının meslek hayatına hazırlanırken motivasyonunun artırılması ve birliktelik duygusunun güçlendirilmesi hedeflendi. Konuşmalarda gençlere meslek yaşamlarında başarı dilekleri iletildi ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

anılar ve gelecek dilekleri:

Program kapsamında günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi ve katılımcılar bir arada zaman geçirerek deneyimlerini paylaştı. Etkinlik, Yunus Emre Yurdunda kalan öğretmen adaylarına hem moral hem de mesleğe bakışta destek sağlayan bir ortam sundu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) ESKİŞEHİR YURTLARI BÜNYESİNDE HİZMET VEREN YUNUS EMRE YURDU'NDA KALAN ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÖĞRETMENLER GÜNÜ PROGRAMI DÜZENLENDİ.