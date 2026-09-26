Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Yunus timlerinin dikkati orman yangınını büyümeden durdurdu

Mudanya Aydınpınar'da Yunus timlerinin dumanı erken fark etmesiyle, ormanlık alanda yakılan ateş hızla itfaiyeye bildirildi ve kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 18:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yunus timlerinin dikkati orman yangınını büyümeden durdurdu

Olayın gelişimi:

Mudanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, Aydınpınar mevkiinde devriye sırasında ormanlık alandan yükselen yoğun dumanları fark etti.

Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, alanda yakılıp terk edilmiş bir ateşin çevredeki kuru otlar ve ağaçları tutuşturduğu görüldü.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Durumun tespit edilmesi üzerine Yunus ekipleri derhal itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye gelen Mudanya İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Söndürme çalışmalarının ardından ekipler bölgede soğutma işlemleri gerçekleştirdi ve tekrar alevlenmeye karşı önlemler aldı.

Yunus timlerinin erken farkı sayesinde alevlerin ormanlık alana daha fazla yayılması engellendi; böylece muhtemel bir orman yangını faciası büyümeden önlenmiş oldu.

BURSA&#039;NIN MUDANYA İLÇESİ ORMANLIK ALANDA YAKILAN ATEŞİN ÇEVREDEKİ KURU OT VE AĞAÇLARI...

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİ ORMANLIK ALANDA YAKILAN ATEŞİN ÇEVREDEKİ KURU OT VE AĞAÇLARI TUTUŞTURMASIYLA BAŞLAYAN YANGIN, YUNUS EKİPLERİNİN DEVRİYE SIRASINDA DUMANLARI FARK ETMESİ SAYESİNDE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Marmaris'te sahte TAPDK bandrolüyle işleyen kaçak tütün imalathanesi ortaya çıka...
images

Diyarbakır'da kontrolü kaybeden otomobil devrildi: 4'ü çocuk 9 yaralı
images

Yüksek irtifada iş birliği: Hava Kuvvetleri komutanları F-4 ile uçuş yaptı
images

Manisa'da Bağyolu Mahallesi'nde karı koca evlerinde ölü bulundu, adli inceleme b...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bitlis OSB'de yeni yönetim dönemi: projeler ve isimler netleşti

Marmaris'te sahte TAPDK bandrolüyle işleyen kaçak tütün imalathanesi ortaya çıkarıldı

Kocasinan'da bir dönem sona erdi: Ali İhsan Alçı vefat etti

Diyarbakır'da kontrolü kaybeden otomobil devrildi: 4'ü çocuk 9 yaralı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı