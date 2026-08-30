Dolar 48,2573 +0,06%
Euro 55,9986 +0,23%
Bist 14.565,85 -0,52%
Altın Gram 6.965,18 -0,90%
EUR/USD 1,1600 +0,10%
Brent Petrol 88,72 +3,02%
--°

Yunuseli'nde zafer coşkusu havacılık şöleniyle gökyüzüne taşındı

Bursa'da Yunuseli Havalimanı'ndaki havacılık şöleni, uçuş gösterileri, simülatörler ve atölyelerle 30 Ağustos coşkusunu gökyüzüne taşıdı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 17:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yunuseli'nde zafer coşkusu havacılık şöleniyle gökyüzüne taşındı

etkinlikte gösteriler ve atölyeler:

Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Türk Hava Kurumu (THK) Bursa Şubesi tarafından Yunuseli Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık Şöleni, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kapsamında gün boyu sürdü. Etkinlikte profesyonel uçuş gösterileri ve akrobasi performansları, gökyüzünde oluşturulan renkli görüntülerle izleyicilere sunuldu.

Programda yer alan havacılık atölyeleri, uçuş simülatörleri ve eğitim stantları, özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun ilgisini çekti. Katılımcılar hem gösterileri izleme hem de temel uçuş bilgilerini deneyimleme fırsatı buldu. Organizasyonun büyük bölümü ücretsiz olarak halka açıldı ve gün boyunca devam etti.

protokol katılımı ve yerel temsilciler:

Etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba’ya vekaleten Başkan Vekili Kevser Öztürk'ün yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç, Vali Yardımcısı Hüseyin Sayın, THK Bursa Şubesi Başkanı Hatice Nur Gündoğdu, ASFAT Genel Müdür Yardımcısı Gürhan Ergürhan, Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

toplumsal etki ve katılım:

Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilen şölen, yerel yönetim ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğini görünür kıldı. Etkinlik, havacılık meraklılarını bir araya getirirken, açık hava gösterileri ve atölye çalışmaları sayesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu farklı bir platformda, gökyüzünde yaşandı. Organizasyonun ücretsiz olması, etkinliğe geniş bir katılım sağlayarak ailenin her yaştan bireyini havacılık deneyimiyle buluşturdu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA YUNUSELİ...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA YUNUSELİ HAVALİMANI’NDA ORGANİZE ETTİĞİ ‘HAVACILIK ŞÖLENİ’ İLE HAVACILIK TUTKUNLARINI ZAFER COŞKUSUNA ORTAK ETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Atıktan ekonomiye dönüşüm: sekiz yılda 365 milyar liralık katkı
images

Aydın'da incir sezonu: bakan İbrahim Yumaklı saha incelemesi ve sektör buluşması
images

Marmaris'te zafer coşkusu Girne kazasının gölgesinde sessiz fener alayıyla sürdü
images

Başiskele'de çocuklara değerlerle yol gösteren yaz okulu tamamlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

TBMM'de veda: eski CHP milletvekili Mehmet Cevdet Selvi için tören

Kaldırıma taşınan musalla taşı 55 yıllık iz bıraktı

Kırıkkale'de terfi sevinci: jandarma personeli yeni rütbelerine kavuştu

Genç futbolcunun kaybı: Mithat Özgür İnce hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı