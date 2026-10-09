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Yunusemre Belediyespor geleceğin kadrosunu seçmelerle kuruyor

Yunusemre Belediyespor, 11 Ekim'de Tevfik Lav Tesisleri'nde 2016-2020 doğumlular için altyapı seçmeleri yapıyor; başarılı çocuklar ücretsiz eğitim alacak.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yunusemre Belediyespor geleceğin kadrosunu seçmelerle kuruyor

Yunusemre Belediyespor altyapı seçmelerini başlatıyor

Yunusemre Belediyespor, futbolcu olmak isteyen çocuklara kapılarını açıyor. 11 Ekim Pazar günü saat 15.00’te Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde düzenlenecek seçmeler, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 doğumlu sporcuları kapsayacak.

Etkinliğin amacı, Manisa ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak ve kulübün altyapısını güçlendirmek. Kulüp, altyapı çalışmalarına verdiği önemi vurgulayarak genç yetenekleri erken yaşta keşfetmeyi ve disiplinli bir çalışma ortamında yetiştirmeyi hedefliyor. Seçmelerde başarılı olan adaylar elit futbol takımlarına ücretsiz olarak dahil edilecek.

Amaç ve kulübün yaklaşımı:

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, altyapının Türk futbolunun geleceği açısından önemine dikkat çekti. Kanik, "Amacımız, Manisa’mızdaki yetenekli çocuklarımızı keşfetmek, onlara iyi bir eğitim ve gelişim ortamı sunmak ve Manisa ile Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak. Her çocuğumuzun kendisini gösterme fırsatı bulmasını istiyoruz. Bu doğrultuda altyapı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçmelerin sunduğu fırsatlar ve çağrı:

Futbol Şube Sorumlusu Necati Türkoğlular ise seçmelerin genç sporcular için önemli bir fırsat olduğunun altını çizdi. Türkoğlular, "Futbola ilgi duyan, kendisini geliştirmek ve takımımızın bir parçası olmak isteyen çocuklarımızı seçmelerimizde görmek istiyoruz. Buradaki temel hedefimiz, yetenekli sporcularımızı erken yaşta keşfetmek, onları disiplinli bir çalışma ortamında yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak. Seçmelerde başarılı olan çocuklarımız elit futbol takımlarımıza ücretsiz olarak dahil edilecek. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz" dedi.

Kulüp, ailelere çocuklarını spora yönlendirme çağrısı yaptı ve tüm başvuruları beklediğini belirtti. Seçmeler, hem yetenek taraması hem de çocukların düzenli antrenman ortamına adaptasyonunun değerlendirilmesine olanak verecek şekilde planlandı.

FUTBOLCU OLMA HAYALİ KURAN ÇOCUKLARA KAPILARINI AÇAN YUNUSEMRE BELEDİYESPOR, 11 EKİM PAZAR GÜNÜ...

FUTBOLCU OLMA HAYALİ KURAN ÇOCUKLARA KAPILARINI AÇAN YUNUSEMRE BELEDİYESPOR, 11 EKİM PAZAR GÜNÜ SAAT 15.00'TE TEVFİK LAV SPOR TESİSLERİ'NDE FUTBOLCU SEÇMELERİ DÜZENLİYOR. 2016-2020 DOĞUMLU ÇOCUKLAR İÇİN YAPILACAK SEÇMELERDE BAŞARILI OLANLAR ELİT FUTBOL TAKIMLARINA ÜCRETSİZ KATILACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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