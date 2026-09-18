Yunusemre yeni sezonda genç libero Eylül Aydemir'e güveniyor

Yunusemre yeni sezon hazırlıklarını genç transferle güçlendirdi

Yunusemre Belediyespor, Kadınlar Voleybol 2. Lig yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdürürken Göztepe'den genç libero Eylül Aydemir'i renklerine bağladı. Düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Bülent Kanik, yönetici Berkant Kayıkçı, başantrenör Seda Çarıkçı ve sporcunun ailesi katıldı.

Başkanın değerlendirmesi:

Kulüp Başkanı Bülent Kanik, genç oyunculara yatırım yapmanın kulübün öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak Eylül Aydemir'e başarı diledi. Kanik, "Genç ve gelişime açık sporculara fırsat vermeyi kulüp olarak çok önemsiyoruz. Eylül’ün takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine Yunusemre Belediyespor formasıyla başarılı ve güzel bir sezon diliyorum" dedi. Bu açıklama, yönetimin uzun vadeli kadro planlamasında gençlere verdiği önemi ortaya koydu.

Oyuncunun hedefleri ve takım içindeki rolü:

Yeni transfer Eylül Aydemir, kulübe katıldığı için mutlu olduğunu belirterek beklentilerini paylaştı. Eylül, "Yeni bir takım, yeni bir heyecan benim için. Burada kendimi geliştirmek ve takımıma katkı sağlamak istiyorum. Sezon boyunca elimden gelenin en iyisini yaparak bu formayı en iyi şekilde temsil edeceğim. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Teknik ekip, Eylül'ün libero olarak savunma ve pas organizasyonunda takımın gençleşen yapısına katkı vereceğini öngörüyor.

Yunusemre Belediyespor, kadro çalışmalarında genç yetenekleri ön plana çıkarma stratejisini sürdürerek hazırlıklarına devam ediyor. Yeni transfer Eylül Aydemir'in takıma adaptasyonu ve sezon içindeki performansı, kulüp hedefleri açısından takip edilecek başlıklardan biri olacak.

KADINLAR VOLEYBOL 2. LİG'DE YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜREN YUNUSEMRE BELEDİYESPOR, GÖZTEPE'NİN GENÇ LİBEROSU EYLÜL AYDEMİR'İ KADROSUNA KATTI. EYLÜL, DÜZENLENEN İMZA TÖRENİYLE YUNUSEMRE BELEDİYESPOR AİLESİNE KATILDI.