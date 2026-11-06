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Yunusemre'de bıçaklı saldırı: anne ve kardeş yaşamını yitirdi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tartışma sonrası annesi Hülya Aktaş ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç'ı öldüren U.K., yakalanıp adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:27

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yunusemre'de bıçaklı saldırı: anne ve kardeş yaşamını yitirdi

olayın gelişimi:

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Aynıali Mahallesi 3316 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, daha önce yaşanan bir tartışmanın ardından eve dönen U.K. (45) ile annesi Hülya Aktaş (73) ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç (42) arasında tartışma sürdü.

İddiaya göre U.K., mutfaktan aldığı bıçakla annesi ve kardeşine saldırdı. Olayda, her iki kişinin de vücutlarının çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandığı belirtildi. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı ve ablasını arayarak, "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" şeklinde ifade verdi.

müdahale, inceleme ve adli süreç:

Abla tarafından durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Hülya Aktaş ve Hüseyin Kabaağaç'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ve savcılık ekipleri olay yerinde gerekli incelemeleri gerçekleştirdi.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli U.K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden U.K., psikolojik sorunlarının olduğunu ileri sürdü. Manisa İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli işlemler için adliyeye sevk edildi.

MANİSA&#039;NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDE TARTIŞTIĞI ANNESİ VE KARDEŞİNİ MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA ÖLDÜREN...

MANİSA'NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDE TARTIŞTIĞI ANNESİ VE KARDEŞİNİ MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA ÖLDÜREN CİNAYET ZANLISI EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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