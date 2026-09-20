Yunusemre'de kadın merkezlerinde eğitim ve dayanışma vurgusu

Yunusemre belediye başkanı merkezleri ziyaret etti

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, belediye bünyesinde faaliyet gösteren kadın dayanışma ve eğitim merkezlerini ziyaret ederek kursiyerler ve merkezin eğitmenleriyle bir araya geldi. Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Ali Özmen de eşlik etti.

eğitim ve üretime odaklı çalışmalar:

Balaban, merkezlerde verilen eğitimlerin kadınların sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağladığını vurguladı. Kursiyerlerle sohbet ederek eğitim içerikleri ve uygulamalı çalışmaları yerinde inceledi, eğitmenlerden verilen kurslar hakkında bilgi aldı. Merkezlerin, kadınların üretime katılımını destekleyen önemli birer alan olduğu ifade edildi.

taleplerin dinlenmesi ve teşekkür:

Ziyarette kursiyerlerin talep ve önerileri dikkatle not alındı; belediye yetkilileri bu önerilerin değerlendirilmesi için notlar tuttu. Balaban, merkezlerdeki emek ve ilgiden dolayı eğitmenlere teşekkür ederken, kadınların toplumsal hayata katılımını artıracak faaliyetlerin sürdürüleceğini açıkladı. Görüşme, merkezlerin gündelik işleyişine dair gözlemler ve kursiyerlere yönelik destek vurgusuyla tamamlandı.

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, BELEDİYE BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KADIN DAYANIŞMA VE EĞİTİM MERKEZLERİNİ ZİYARET EDEREK KURSİYER VE MERKEZİN EĞİTMENLERİYLE BİR ARAYA GELDİ