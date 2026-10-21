Yunusemre’de muhtarlarla dayanışma buluşması

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla merkez mahalle muhtarları ve ailelerini Yunus Emre Kültür Parkı’nda ağırladı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda muhtarların günleri kutlandı ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçları masaya yatırıldı.

buluşma atmosferi:

Programa Başkan Balaban’ın eşi Serap Balaban, belediye başkan yardımcıları Haydar İzci, Mehmet Mesut Doğan, Ali Kuyumcu ve Seyit Ali Özmen ile Muhtarlık İşleri Müdürü Gizem Yıldız katıldı. Etkinlik, muhtarların aileleriyle birlikte katıldığı samimi bir ortamda geçti ve katılımcılar arasında dayanışma duygusu ön plana çıktı.

öneriler ve iş birliği:

Balaban, muhtarlarla yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu; mahallelerden gelen talep ve önerileri dinledi. Vatandaş beklentilerinin karşılanmasında muhtarlarla sürekli iletişim kurulmasının önemine vurgu yaptı ve belediyenin koordinasyon anlayışını tekrar teyit etti. Muhtarlarımız, doğrudan demokrasinin temsilcileridir. Kendi güçleriyle seçiliyorlar. Bizler de Yunusemre Belediyesi olarak muhtarlarımızla her zaman iletişim ve iş birliği içerisinde çalışmaya büyük önem veriyoruz. Biz her zaman halkın ve muhtarların emrindeyiz.

Toplantı, mahalle sorunlarının çözümünde ortak hareket etme kararlılığını pekiştirdi ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalara ilişkin somut iletişim kanallarının açık tutulacağı taahhüdüyle sona erdi.

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA MERKEZ MAHALLE MUHTARLARI VE AİLELERİYLE YUNUS EMRE KÜLTÜR PARKI’NDA BİR ARAYA GELDİ. YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞEN PROGRAMDA MUHTARLARIN GÜNÜNÜ KUTLAYAN BALABAN, MAHALLELERİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINDA İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.