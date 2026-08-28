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Yunusemre'de planetaryumla çocuklara uzay yolculuğu yaşatıldı

Yunusemre Belediyesi'nin Gökyüzünün Gizemi etkinliği kapsamında kurulan Planetaryum Uzay Çadırı, 30 Ağustos'ta çocuklara uzay ve oyun deneyimi sundu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yunusemre'de planetaryumla çocuklara uzay yolculuğu yaşatıldı

Yunusemre'de planetaryumla zafer coşkusu gökyüzüne taşındı

Yunusemre Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerini çocuklara yönelik bilim ve eğlence programlarıyla genişletti. Yunusemre Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan organizasyonla ilçenin farklı noktalarına kurulan uygulamalar arasında en dikkat çekeni, Planetaryum Uzay Çadırı oldu.

planetaryum ve etkinlik alanı:

Etkinlik kapsamında 100. Yıl Meydanı'na kurulan Planetaryum Uzay Çadırı, minik ziyaretçilere gökyüzü, gezegenler ve uzayın temel kavramlarını gösteren görsel sunumlar yaptı. Planetaryum içinde yapılan gösterimlerle çocuklar, uzman anlatımları eşliğinde uzayın derinliklerine keyifli bir yolculuk yaptı. Etkinlik alanında kurulan sokak oyunları parkurları ise katılımcılara geleneksel oyunları deneyimleme fırsatı sundu; çocuklar parkurlarda doyasıya eğlenirken organizasyon kapsamında çeşitli ikramlar da verildi.

aileler ve katılımcıların değerlendirmesi:

Etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılan veliler, belediyenin çocuklara yönelik bu tür programlarını önemli bulduklarını belirtti. Aileler, sokak oyunlarının ve açık hava etkinliklerinin günümüzde çocukların sosyalleşmesi için değerli olduğunu vurgulayarak, "Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı ve Semih Başkan'a teşekkür etti. Organizasyonun amacı, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu kültür, sanat ve bilimle buluşturarak çocuklara farklı öğrenme ve eğlenme imkânı sağlamak olarak açıklandı.

Belediye yetkilileri, Planetaryum Uzay Çadırı ve diğer etkinliklerin 4 Eylül'e kadar ilçenin çeşitli noktalarında devam edeceğini duyurdu ve tüm vatandaşları programlara davet etti.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNU ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLERLE...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNU ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLERLE GÖKYÜZÜNE TAŞIDI. "GÖKYÜZÜNÜN GİZEMİ" SLOGANIYLA İLÇENİN FARKLI NOKTALARINA KURULAN PLANETARYUM UZAY ÇADIRI, ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. ETKİNLİKLERDE MİNİKLER HEM UZAYI KEŞFETTİ HEM DE SOKAK OYUNLARIYLA DOYASIYA EĞLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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