Yunusemre'den patili dostlar için Manisa Hayvan Yaşam Merkezi'ne ortak adım

ziyaretin amacı ve saha incelemesi:

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile Ferdi Zeyrek Vakfı Başkanı Nurcan Zeyrek Manisa Hayvan Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde incelemelerde bulundu. Ziyarette hayvan davranışı uzmanı ve köpek eğitmeni Berker Arslan ile vakfın iletişim danışmanı Banu K. Zeytinoğlu de yer aldı. Merkezde yaklaşık 4 bin 500 patili dostun barındığı kaydedildi ve yaşam alanlarının genel durumu ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Saha ziyaretinde merkez personeli ve gönüllülerle görüşmeler yapıldı, mevcut bakım koşulları, barınakların fiziki yapısı ve hayvan refahını doğrudan etkileyen uygulamalar tek tek ele alındı. Ziyarete ayrıca Yeni Parti Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Mehmet Bayram, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Ali Özmen, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya ile ilgili birim müdürleri ve merkez yetkilileri katıldı.

vakıf desteği ve şartlı bağış modeli:

Nurcan Zeyrek ziyaret sırasında merkezin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı; açılışın 15 Mayıs 2025 tarihinde merhum Ferdi Zeyrek ile birlikte gerçekleştirildiğini hatırlattı. Zeyrek, merkezin uluslararası standartlarda bir yaşam merkezi olma hedefinden söz ederek, oluşan talepler doğrultusunda vakıf olarak şartlı bağış yöntemiyle destek vereceklerini açıkladı.

Vakfın oluşturacağı 'Patili Dostlar' hesabı üzerinden toplanacak bağışların, merkez için öncelikli ihtiyaçları karşılamak amacıyla kullanılacağı ve harcamaların adım adım kamuoyuna şeffaf şekilde duyurulacağı belirtildi. Zeyrek, yapılacak iyileştirmeler için öncelik listesinin bir raporla kendilerine iletileceğini ve buna göre uygulamaya geçileceğini ifade etti.

kurumlar arası iş birliği ve uygulama planı:

Semih Balaban ise merkezin hayata geçirilmesinde Yunusemre Belediyesi kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi ve merhum Ferdi Zeyrek'in katkılarının da bulunduğunu belirtti. Balaban, merkezin daha iyi şartlara ulaşması için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti ve sürecin Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesiyle birlikte yönetileceğini söyledi. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Takip edecek çalışma planı, saha incelemesinde tespit edilen ihtiyaçlara göre hazırlanacak rapor temelinde şekillenecek. Bu raporda fiziksel altyapı iyileştirmeleri, bakım protokollerinin güçlendirilmesi, psikolojik destek ve sosyalleştirme uygulamaları ile gönüllü ve vatandaş katılımını artıracak projeler önceliklendirilecek.

uzman görüşü ve öncelikler:

Berker Arslan merkezde hem fiziki düzenlemeler hem de hayvanların psikolojik ihtiyaçlarının önemine vurgu yaptı. Yaklaşık 20 yıllık deneyimine atıf yapan Arslan, çalışanlar ve gönüllüler tarafından yürütülen çalışmaları olumlu bulduğunu ancak bazı alanlarda farklı bir gözle değerlendirip geliştirme önerileri sunacaklarını belirtti. Arslan, hayvan refahının ön planda tutulacağı, hem fiziksel koşulların hem de davranışsal ihtiyaçların dikkate alınacağı müdahaleler planladıklarını aktardı.

Toplanan veriler ve hazırlanacak rapor doğrultusunda merkezde yapılacak düzenlemelerin, kurumlar, uzmanlar, gönüllüler ve hayvanseverlerin iş birliğiyle hayata geçirilmesi hedefleniyor. Vakıf tarafından sağlanacak şartlı bağışlarla öncelikli eksikliklerin giderilmesi, uygulama süreçlerinin yerinde yürütülmesi ve gelişmelerin düzenli olarak paylaşılması taahhüt edildi.

Ziyaretin ardından atılacak adımların merkezdeki yaşam kalitesini yükseltmeye odaklanacağı, ayrıca merkezin zamanla insanlarla daha fazla iç içe, yaşayan ve toplumla bağ kuran bir alana dönüştürülmesinin hedeflendiği bildirildi.

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN VE FERDİ ZEYREK VAKFI BAŞKANI NURCAN ZEYREK, EGE BÖLGESİ’NİN EN BÜYÜK VE MODERN HAYVAN BARINAKLARINDAN BİRİ OLAN MANİSA HAYVAN YAŞAM MERKEZİ’Nİ ZİYARET EDEREK MERKEZDE İNCELEMELERDE BULUNDU.