Yunusemre Belediyespor Kuşadası'nda 36 madalyayla öne çıktı

Yunusemre Belediyesporlu minik güreşçiler, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen İller arası Atatürk'ü Anma Grekoromen Güreş Turnuvası'nda dikkat çeken bir performans sergiledi. Kırmızı-beyazlı ekip dört yaş kategorisinde mindere çıkarken turnuvayı 16 altın, 8 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 36 madalya ile tamamladı. Sporcular, antrenörleri Ömer Rona, Murat Can ve Murat Bozkurt yönetiminde yarıştı.

takım sonuçları:

Yunusemre Belediyespor, kategoriler bazında güçlü bir denge kurdu; U9, U10 ve U14 kategorilerinde takım şampiyonluğuna ulaşırken U12 kategorisinde takım halinde ikinci oldu. Takım sıralamalarındaki başarı, kulübün altyapı çalışmaları ve hazırlık sürecinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

kategori bazında madalyalar:

U9: Bu kategoride Yunusemre Belediyespor 133 puan topladı ve takım halinde zirvede yer aldı. Bireysel dereceler ise şu şekilde gerçekleşti: Mustafa Akif Ariç ve Aziz Veysel altın madalya; Çınar Özdemir gümüş; Eymen Miraç Özkan, Üveys Oran, Ali Huzeyfe Karanfil ve Ahmet Arif Nohut bronz madalya kazandı.

U10: Kırmızı-beyazlı ekip bu kategoride 180 puan ile takım şampiyonluğunu elde etti. Altın madalyaları Ali İmran Oran, Hamza Ataş, Miraç Deniz Örün, Abdülhadi Çakır ve Ahmet Güneş aldı. Gümüş madalyalar Enes Uçar, Bilal Çiftçi ve Hamza İbrahim Çiftçinın olurken; bronz madalyalar Enes Çakır, Mehmet Alper İnan, Kaan Soycan ve Hasan Göksel Bayraktar tarafından kazanıldı.

U12: Bu yaş kategorisinde Yunusemre Belediyespor 140 puan toplayarak takım sıralamasında ikinci oldu. Altın madalyaları Muhammed Enes Angi, Ahmet Yiğit Dumanlı, Mevlüt Eymen Olgun, Berat Tekin ve Eyüp Akbıyık aldı. Miraç Angi gümüş madalyanın sahibi oldu; bronz madalyalar ise Cavit Ayaz Bulut, Abdullah Aksu ve Fahrettin Taha Keskine verildi.

U14: En büyük yaş kategorilerinden biri olan U14'te Yunusemre Belediyespor 132 puanla takım şampiyonu oldu. Bireysel sonuçlarda Erdem Artürk, Musa Yusuf Tekin, Muhammed Ali Kalay ve Seyit Ali Yıldız altın madalya elde etti; Çınar Şaşkın gümüş, Berat Özkan ise bronz madalyayla turnuvayı tamamladı.

Turnuva boyunca alınan bu dereceler, kulübün altyapı yatırımlarının ve antrenör kadrosunun çalışmasının meyvesi olarak değerlendirildi. Yunusemre Belediyesporlu minikler, dört kategoride elde ettikleri üç takım şampiyonluğu, bir ikincilik ve toplam 36 madalya ile turnuvaya damga vurdu.

KUŞADASI’NDA DÜZENLENEN ATATÜRK’Ü ANMA GREKOROMEN GÜREŞ TURNUVASI’NDA YUNUSEMRE BELEDİYESPOR FIRTINASI ESTİ. DÖRT YAŞ KATEGORİSİNDE MÜCADELE EDEN MANİSALI GÜREŞÇİLER, 16 ALTIN, 8 GÜMÜŞ VE 12 BRONZ OLMAK ÜZERE 36 MADALYA KAZANIRKEN U9, U10 VE U14 KATEGORİLERİNDE TAKIM ŞAMPİYONU, U12 KATEGORİSİNDE İSE İKİNCİ OLDU.