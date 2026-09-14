Yüreğir başkan vekili Tarık Özünal minik yürekler kreşi'nde yeni eğitim yılı heyecanına ortak oldu

Ziyaretin kısa özeti

Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Minik Yürekler Kreşi'ni ziyaret etti. Günün programında kreşteki minik öğrencilerle bir araya gelme, sohbet etme ve onların heyecanına ortak olma yer aldı. Ziyaret, yeni dönemin başlangıcına vurgu yapan samimi ve renkli görüntülerle geçti.

etkinlikler ve hediyeler:

Ziyaret boyunca Özünal, çocuklarla birlikte boyama etkinliğine katıldı ve etkinlik sırasında miniklerle sohbet etti. Kreşteki çalışmaların ardından çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi; bu anlar hem çocukların hem de öğretmenlerin yüzünde tebessüm bıraktı. Renkli ve neşeli görüntüler, günün dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.

eğitim ortamı ve mesajlar:

Özünal, ziyaretinde çocukların güvenli, sağlıklı ve sevgi dolu bir ortamda eğitim almalarının önemine dikkat çekti. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Özünal, başarı temennisinde bulundu. Ziyaret, yerel yönetimin eğitim kurumlarıyla kurduğu ilişkiye örnek teşkil ederken, kreşin ilk gün heyecanına yapılan bu katılım, aileler ve personel tarafından olumlu karşılandı.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TARIK ÖZÜNAL, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE MİNİK YÜREKLER KREŞİ’Nİ ZİYARET EDEREK ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ.