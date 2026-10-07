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Yüreğir meclisinde 'satılık' tartışması kavgaya döndü

Yüreğir meclisinin ekim oturumunda CHP'li Ertan Sümer ile Zeycan Kılıçarslan arasında 'satılıksın' sözleriyle başlayan tartışma koridora taşındı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 20:28

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Yüreğir meclisinde 'satılık' tartışması kavgaya döndü

Yüreğir belediye meclisi oturumunda gerilim

Adana Yüreğir Belediye Meclisi'nin ekim ayı oturumunda CHP'li meclis üyeleri Ertan Sümer ile Zeycan Kılıçarslan arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Tartışmanın neden başladığına ilişkin kesin bir belirleme yapılmadı ancak oturum sırasında tarafların birbirine 'satılıksın' şeklinde sözler söylediği iddia edildi.

ne yaşandı:

Oturum salonunda başlayan sözlü tartışma kısa sürede şiddetlendi ve taraflar meclis koridoruna çıktı. İddialara göre Ertan Sümer, Zeycan Kılıçarslan'ın üzerine yürüyerek yumruk atmaya kalktı. Olayın bu aşamaya gelmesiyle birlikte diğer meclis üyeleri ve çevrede bulunan kişiler araya girerek tarafları ayırdı.

müdahale ve olası sonuçlar:

Araya girilmesiyle birlikte yaşanan gerilimin fiziki kavgaya dönüşmesi engellendi. Meclis toplantısında yaşanan bu olay oturuma damga vururken, CHP il ve ilçe yönetiminin olaya nasıl bir tepki vereceği ve olası disiplin süreçlerinin ne yönde ilerleyeceği henüz netlik kazanmadı.

bekleyen sorular:

Yaşanan gerilim sonrası hem meclis içindeki işleyişin hem de parti içi disiplin uygulamalarının nasıl etkileneceği merak konusu. Olayın doğruluğuna ilişkin iddialar ve müdahalelerin detayları için resmi açıklama bekleniyor.

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİ&#039;NİN EKİM AYI OTURUMUNDA CHP&#039;Lİ MECLİS ÜYELERİ ERTAN SÜMER İLE ZEYCAN...

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN EKİM AYI OTURUMUNDA CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ ERTAN SÜMER İLE ZEYCAN KILIÇARSLAN ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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