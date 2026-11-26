Yüreğir'de asfalt çalışmaları yerinde incelendi:

Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, ilçede devam eden asfalt hamlesini Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yerinde inceledi ve çalışmaları yürüten ekiplerden bilgi aldı. Yapılan incelemede, ekiplerin planlı program çerçevesinde yolları yenileme ve yol kalitesini yükseltme yönünde adımlar attığı belirtildi.

Çalışmanın amacı ve kapsamı:

Çalışmaların temel amacı, Yüreğir'in yol kalitesini artırarak vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanına kavuşmasını sağlamak. İlçede sürdürülen programla 107 mahallenin tamamında ihtiyaçlar tespit edilerek asfalt çalışmalarının planlandığı vurgulandı. Yetkililer, ilçenin dört bir yanında eşgüdümlü bir çalışma yürütüldüğünü aktardı.

Belediye hedefleri ve beklentiler:

Başkan Vekili Özünal, sürecin devam edeceğini belirterek, "Yüreğir’imizin her mahallesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Başlattığımız asfalt hamlesiyle yollarımızı daha konforlu ve güvenli hale getiriyoruz. 107 mahallemizin tamamında ihtiyaçları belirleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yüreğir’de asfaltsız yol kalmayacak" sözleriyle hedefi özetledi. Vatandaşlara konforlu ulaşım sunma hedefiyle yürütülen bu seferberlik, planlanan program dahilinde etap etap ilerliyor.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TARIK ÖZÜNAL, İLÇEDE DEVAM EDEN ASFALT ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.