etkinlikte buluşma ve organizasyon:

Yüreğir Belediyesi ve Yüreğir Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen program, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın ve çok sayıda öğretmen katıldı. Organizasyon, yerel yöneticilerin ve eğitim temsilcilerinin bir araya gelmesiyle dikkat çekti.

program akışı:

Gün boyunca süren etkinlikte öğretmenlere yemek ikram edildi ve programın müzik bölümünü Yüreğir Kültür Sanat Akademisi Türk Halk Müziği ekibi üstlendi. Akademi ekibi, sahnede seslendirdiği eserlerle katılımcılara geniş repertuvardan örnekler sundu ve katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Yemek ikramı ve konser, programın temel unsurlarını oluşturdu.

mesajlar ve kapanış:

Program kapsamında konuşma yapan Tarık Özünal, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli değerlerden biri olduğunu vurgulayarak tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Mehmet Aksu da eğitim camiasındaki önemine dikkat çekip öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi. Konuşmaların ardından müzik dinletisi ve toplu kutlamayla devam eden etkinlik, öğretmenlerin bir arada kutlama yapmasının ardından sona erdi.

YÜREĞİR BELEDİYESİ VE YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI TARAFINDAN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA ÖĞRETMENLER BİR ARAYA GELDİ.