Yüreğir'de gece yarısı bastıran dolu üreticilerin hasatını vurdu

dolu yağışının zamanlaması ve etkilenen mahalleler:

Adana'nın Yüreğir ilçesinde gece saatlerinde etkili olan dolu yağışı, bölgedeki tarımsal faaliyetleri ciddi biçimde aksattı. Olay, 01.00 sıralarında Yunusoğlu bölgesinde başlayıp, yaklaşık 02.30'da Vayvaylı Mahallesi'nden sonra etkisini kaybetti. Dolu; Yunusoğlu, Sakızlı, Denizkuyusu, Taşçı, Doğankent, Şıhmurat, Sağdıçlı, Ağzıbüyük, Kapılı, Abdioğlu, Havraniye ve Vayvaylı mahallelerinde etkili oldu.

ürün ve altyapı zararları:

Yağışın etkisiyle başta turunçgil olmak üzere birçok tarımsal ürün zarar gördü. Limon, mandalina, greyfurt ve portakal bahçelerinde yaklaşık 35 bin dönüm tarım alanında hasar tespit edildi. Bunun dışında işletme çatıları, araçlar, güneş enerjisi panelleri, tarımsal ekipmanlar ve açık alanda depolanan malzemelerde de anlamlı hasarlar oluştu.

incelemeler, yetkili açıklamaları ve üreticilerin talepleri:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bahadır Sezgin, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ile birlikte afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Sezgin, üreticilere TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın geçmiş olsun dileklerini ileterek, "yaraların bir an önce sarılması için ivedilikle gerekli girişimlerde bulunacaklarını" söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise dolu afeti nedeniyle üreticilerin ciddi ekonomik kayıplarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Doğan, yaptığı açıklamada, "Üreticimiz, hasattan elde edeceği gelirle banka ve Tarım Kredi borçlarını, işçi ücretlerini, zirai ilaç, gübre ve diğer girdi ödemelerini karşılamayı planlıyordu. Yaşanan afet sonrasında birçok çiftçimizin bu ödemeleri yapması imkansız hale geldi. Çiftçimizin bu yükü tek başına taşıması mümkün değildir. Yetkililerden beklentimiz, afetten ağır şekilde etkilenen bölgemizin afet bölgesi kapsamında değerlendirilmesidir" ifadelerini kullandı.

Bölgede önümüzdeki günlerde hasar tespit çalışmalarının derinleştirilmesi ve üreticilere yönelik destek mekanizmalarının işletilmesi bekleniyor. Yetkililerle yapılacak koordinasyonun, üreticilerin finansal ve operasyonel yükünü hafifletme amacını taşıdığı belirtildi.

TZOB YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ BAHADIR SEZGİN, YÜREĞİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEHMET AKIN DOĞAN (ORTADA) AFET BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNARAK ÜRETİCİLERE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ