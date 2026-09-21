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Yüreğir'de kahvehanede husumet silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı

Yüreğir'de Doğankent Mahallesi'ndeki kahvehanede iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 00:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yüreğir'de kahvehanede husumet silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı

Olayın gelişimi:

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, aralarında husumet bulunan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Ahmet G. hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve çalışma:

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Çatışmanın çıkış nedeni henüz belirlenemezken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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