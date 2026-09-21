Yüreğir'de kahvehanede husumet silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı

Olayın gelişimi:

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, aralarında husumet bulunan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Ahmet G. hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve çalışma:

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Çatışmanın çıkış nedeni henüz belirlenemezken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

OLAY YERİ