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Yüreğir'de Kışla Caddesi esnafının taleplerini dinleyen başkan vekili

Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, Kışla Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi; çalışmalar ve ihtiyaçlar ele alındı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yüreğir'de Kışla Caddesi esnafının taleplerini dinleyen başkan vekili

Yüreğir'de Kışla Caddesi'nde esnafla buluşma

Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Kışla Caddesi boyunca yapılan ziyaretlerde iş yerleri tek tek dolaşılarak esnafın talep ve önerileri not alındı.

ziyaretin odağı:

Ziyaretler sırasında mahallede yürütülen çalışmaların durumu ve bölgenin ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Esnafın günlük işleyişini etkileyen konuların yerel yönetim açısından takip edildiği vurgulandı.

esnafla karşılıklı değerlendirmeler:

Toplantılarda esnafın beklentileri dinlenirken, sorunların çözümüne yönelik değerlendirmeler yapıldı. Özünal, esnafın görüşlerinin yerel yönetim kararlarında önemli bir rol oynadığını belirtti ve iletişimin sürdürüleceğini ifade etti.

Özünal, ziyaret boyunca esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyip gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti. Belediye yönetimi adına, Yüreğir’in farklı noktalarında vatandaşlar ve esnafla bir araya gelmeye devam edileceği bildirildi.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TARIK ÖZÜNAL, KIŞLA CADDESİ’NDE ESNAFIN TALEP VE ÖNERİLERİNİ...

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TARIK ÖZÜNAL, KIŞLA CADDESİ’NDE ESNAFIN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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