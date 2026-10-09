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Yüreğir'de ofise ateş açıldı: duvarlara 11 kurşun isabet etti

Yüreğir’de öğle saatlerinde bir inşaat ofisine silahlı saldırı düzenlendi; duvarlara 11 kurşun isabet etti, olayda kimse yaralanmadı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yüreğir'de ofise ateş açıldı: duvarlara 11 kurşun isabet etti

Adana'da inşaat ofisine silahlı saldırı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir inşaat firmasının ofisine yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerinin duvarlarına 11 kurşun isabet ederken, olayda kimse yaralanmadı.

Saldırının seyrine ilişkin bilgiler:

İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs ofise otomatik tabancayla ateş açtı. Olay sırasında içeride bulunanların yaralanmadığı; saldırganın ateş açtıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştığı bildirildi. Ofis ve çevresinde yapılan ön incelemede, duvar ve dış yüzeylerde birden çok mermi izine rastlandı.

Güvenlik kamerası kayıtları ve polis çalışması:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekiplerin değerlendirmesine göre saldırı tek kişi tarafından gerçekleştirildi ve zanlının olay yerinden Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu istikametine doğru kaçtığı tespit edildi. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı ve soruşturma sürüyor.

ADANA’DA BİR İNŞAAT FİRMASININ OFİSİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ. SALDIRIDA İŞ YERİNİN...

ADANA’DA BİR İNŞAAT FİRMASININ OFİSİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ. SALDIRIDA İŞ YERİNİN DUVARLARINA 11 KURŞUN İSABET EDERKEN OLAYDA KİMSE YARALANMADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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