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Yüreğir'de öğrenciler güneşi mercek altına aldı

Yüreğir Bilim Merkezi'nde Dünya Uzay Haftası'nda Nurettin Topçu İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, uzmanlarla güvenli güneş gözlemi yaptı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Taylan Polat

Yüreğir'de öğrenciler güneşi mercek altına aldı

etkinlik ve katılımcılar:

Yüreğir Belediyesi, Dünya Uzay Haftası kapsamında bilime ilgi duyan çocuklara yönelik etkinliklerini sürdürdü. Nurettin Topçu İmam Hatip Ortaokulu'nun 5. sınıf öğrencileri için Yüreğir Bilim Merkezi önünde düzenlenen Güneş Gözlemi Programı iki ayrı seansta gerçekleştirildi. Programa toplam 150 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, alanında uzman kişiler eşliğinde özel gözlem ekipmanları kullanarak Güneş’i güvenli biçimde izleme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca hem gözlem uygulamaları hem de astronomi ile uzay bilimlerine ilişkin temel bilgiler paylaşıldı; çocukların merakının pratiğe dökülmesine imkan tanındı.

gözlem ve eğitim hedefleri:

Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal etkinliğin önemine değinerek şunları söyledi: "Çocuklarımızın merak duygusunu bilgiyle buluşturmak, onların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini desteklemek bizim için çok kıymetli. Dünya Uzay Haftası kapsamında gerçekleştirdiğimiz Güneş Gözlemi Programı ile öğrencilerimizin uzayı ve bilimi yalnızca kitaplardan değil, doğrudan gözlemleyerek deneyimlemelerini amaçladık. Yüreğir Belediyesi olarak çocuklarımızın hayal eden, araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bilim ve teknoloji alanındaki etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz."

Etkinlik süresince öğrencilerin yönelttiği sorular yanıtlanırken, astronomiye dair farkındalık yaratmak ve bilimin günlük yaşamla ilişkisini göstermek hedeflendi. Yüreğir Belediyesi, benzer eğitim ve gözlem programlarını artırmayı planlıyor.

YÜREĞİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN BİLİME VE UZAYA OLAN İLGİSİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ETKİNLİKLERİNİ...

YÜREĞİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN BİLİME VE UZAYA OLAN İLGİSİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ETKİNLİKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. DÜNYA UZAY HAFTASI KAPSAMINDA, NURETTİN TOPÇU İMAM HATİP ORTAOKULU’NUN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN YÜREĞİR BİLİM MERKEZİ ÖNÜNDE GÜNEŞ GÖZLEMİ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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