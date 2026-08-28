Yürekli meydan okuma: Yeni Parti hesap vermeye ve şeffaflığa davet ediyor

Kocaeli'de tören ve halkla buluşma:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli programı kapsamında Gebze ve Karamürsel ziyaretlerinin ardından Derince'de düzenlenen Çenesuyu A.Ş. İdari Bina ve İlave Yatırımlar Açılış Törenine katıldı. Tören öncesi halkla sohbet eden Özel, siyasetin temelinin vatandaştan rıza almak olduğunu vurgulayarak, geçmiş yatırımların ve katkı sunanların anılması gerektiğini belirtti.

Özel, tesisin kuruluş sürecine ilişkin anekdotlar paylaşarak başkan Halit Altuntaş ile Fazilet Partisi'nin 2000 yılındaki girişimine dikkat çekti. O güne katılan rahmetli Necmettin Erbakan’ın törende hatırlanmasının önemine değinen Özel, açılışın Derince için hem tarihsel hem de ekonomik bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

çenesuyu tesisindeki kapasite artışı:

Konuşmasında tesisin yeni dönemdeki kapasite artışını da açıklayan Özel, yatırımın 1500 metrekare ilave alan, yeni yükleme rampaları ve üretim kapasitesinde yüzde 70’lik artış ile saatte 55 bin şişe üretim hedeflendiğini aktardı. Özel, tesisten elde edilecek gelirlerin yine Derince’ye hizmet olarak döneceğini ve bölgenin uzun vadeli kazanımlarının sürdürüleceğini ifade etti.

yargı süreçleri, savunma hakkı ve meydan okuma:

Özel konuşmasında yargı süreçlerine geniş yer verdi. Ekrem İmamoğlu davasına atıf yaparak, sürecin işleyişine ilişkin eleştirisini dile getirdi; savunma hakkının kısıtlanmaması gerektiğini savundu ve yapılan uygulamaları kamuoyuna sorgulanması gereken hususlar olarak nitelendirdi. Özel, basımına izin verilmeyen savunma niyetindeki kitapla ilgili olarak da toplatma kararına tepki gösterdi.

Mahkeme sürecinin yayınlanması ve şeffaflık talebi üzerinden muhalefeti hedef alan açıklamalara yanıt veren Özel, açıkça meydan okuyarak yetkililere çağrı yaptı. "Biz bu milletin önünde soruları yanıtlamak, masumiyetimizi kanıtlamak, bu millete yaptığınız algı operasyonunu çökertmek istiyoruz" sözünü vurguladı. Ayrıca canlı yayın talebini yinelerken, Meclis'in acil toplanması ve iki kanunun çıkarılması çağrısında bulundu: şehit aileleri ve gazinlerin haklarının sağlanması ile dava süreçlerinin canlı yayınla şeffaf hale getirilmesi.

örgütlenme anlayışı ve iktidar hedefi:

Özel, Yeni Parti'nin yeni bir siyasetin temsilcisi olduğunu, geçmişle hesaplaşma değil, Cumhuriyet değerlerine bağlılık üzerine inşa edildiğini belirtti. Parti içi demokrasi vurgusuyla, ilçe başkanlarının doğrudan üyeler tarafından seçileceğini; il ve ilçe seçim takviminin 26 Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayacağını açıkladı. Ayrıca partinin ülke çapında 973 ilçede sandık kurma hedefinden söz etti.

Yeni Parti'nin kapsayıcı, halkı patron sayan ve yerelden başlayarak iktidara yürüyecek bir siyaset iddiasında olduğunu belirten Özel, TKP ve muhalefet içindeki farklı kesimlere hitaben "geride kimseyi bırakmayanların partisi" olduğuna dair taahhüt sundu. Emekliye, çiftçiye, esnafa ve gençlere öncelik veren bir ekonomi ve yönetim anlayışı vaadetti.

Özel'in Kocaeli programı, hem yerel yatırımın ekonomik etkilerini hem de partinin ulusal siyaset stratejisini iç içe anlatarak devam etti. Genel başkanın mesajı, savunma ve şeffaflık çağrısını merkeze alan bir siyaset tarzı inşa etme yönündeydi; Özel, bu yaklaşımla hem adalete hem de iktidara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL, ÇENESUYU A.Ş. İDARİ BİNA VE İLAVE YATIRIMLAR AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI.