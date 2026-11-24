dava süreci

İstanbul’da faaliyet gösteren fal, astroloji ve spiritüalizm içerikli uygulamalar üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında, Faladdin ve Binnaz uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında iddianame düzenlendi.

Savcılık iddianamesinde Taşdelen’in, bilişim sistemi kurarak örgütlü şekilde suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddia edildi. Suçlama metninde ayrıca şüpheli hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

mahkeme duruşmasında neler yaşandı:

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmaya sanık Sertaç Taşdelen ve avukatı katıldı. Mahkeme salonunda yapılan savunmada Taşdelen, yurt dışına sık çıktığını ve konuşmacı olarak katıldığı konferansların bulunduğunu belirterek, kendisi için konulan adli kontrol tedbirinin yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki bölümünün kaldırılmasını talep etti.

mahkeme kararı ve son adımlar:

Mahkeme, talebi değerlendirerek adli kontrol tedbirinin yurt dışına çıkış yasağı hükümlerinin kaldırılmasına karar verdi. Duruşma, kararı takiben ertelendi ve yargılama süreci kayda geçmeye devam ediyor.

Davada ileri sürülen iddialar ve iddianamede yer alan ceza talebi Mahkeme kayıtlarında korunurken, süreç boyunca hukuki talepler ve adli kontrol uygulamaları yargılama takvimine göre şekillenecek.

‘Faladdin’ ve ’Binnaz’ uygulamalarının sahibinin yargılanmasına devam edildi