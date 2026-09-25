Yurt dışına gönderilen bursiyerler 'Türkiye'nin elçisi' olarak hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam Kültür Merkezi’nde düzenlenen 1416 Bursları Uyum ve Vizyon Programı’nda yurt dışında lisansüstü eğitim alacak bursiyerlerle buluştu. Tekin, gidecek öğrencilerden sadece akademik başarı beklemediklerini; onları aynı zamanda "Türkiye Cumhuriyeti elçisi" olarak gördüklerini vurguladı.

programın kapsamı:

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Müdürü Faruk Berat Akçe programın açılışında, bu yıl 1416 bursları kapsamında 506 öğrencinin yurt dışında eğitim hakkı kazandığını açıkladı. Bu öğrencilerden 403’ü 62 üniversite adına, 101’i ise 24 kurum adına eğitim görecek. Öğrenciler Kanada’dan Yeni Zelanda’ya, Almanya’dan Singapur’a uzanan 26 farklı ülkede; yapay zekâ, veri bilimi, sağlık teknolojileri, enerji ve savunma teknolojileri ile iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi stratejik alanlarda uzmanlaşacaklar.

Tekin'in mesajı ve geçmiş deneyimlere dair vurgular:

Bakan Tekin, öğrencilere hitaben, yurt dışına çıkarken ülkenin bilimsel rekabet gücüne katkıda bulunacak şekilde hazırlık yapılması gerektiğini söyledi. Tekin, bursların tarihine dair hatırlatmada bulunarak 1416 uygulamasının Cumhuriyet döneminden itibaren önem taşıdığını, binlerce yıllık devlet ve toplum geleneğinin bu süreçte etkili olduğunu belirtti.

Konuşmasında kendi deneyimine de değinen Tekin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi sonrası 1416 bursunu kazandığını ancak o dönemde imam hatip mezunu olduğu gerekçesiyle bursu kullanamadığını anlattı. Bu sürecin yargıya taşındığını, ilk kararda lehine sonuç çıksa da üst mahkeme kararının bozulduğunu ve dolayısıyla bursu kullanamadıklarını söyledi. Bu kişisel deneyimi, burs sistemini düzeltme çalışmaları için bir "uhde" olarak niteledi.

Tekin, 2013’ten itibaren bakanlıkta müsteşar olduğu dönemde bursların uygulanmasındaki teknik ve felsefi sorunlara müdahale ettiğini; özellikle yurtdışında geçirilen sürenin dönüşte kamu hizmeti sayılmaması, memuriyete başlarken dezavantaj yaratması ve eş-çocuk sağlık haklarına ilişkin problemlerin çözülmesi için adımlar atıldığını aktardı.

hazırlık, oryantasyon ve beklentiler:

Bakan, devletin öncelikleri ve hassasiyetleri konusunda bilgi sahibi olmanın önemine dikkat çekti ve bu amaçla yürütülen oryantasyon programlarına değindi. Öğrencilere, gittikleri ülkeleri takdir etmelerini ancak oradaki uygulamaları Türkiye’ye doğrudan aktarmadan önce analiz etmeleri gerektiği uyarısını yaptı: "Biz size gittiğiniz ülkeye hayranlık besleyin, öykünün, orada ne varsa gelip Türkiye’nin toplumsal yapısına, Türk milletinin yapısına uyar mı, uymaz mı diye analiz etmeden getirip hemen burada uygulamaya koyun gibi bir duruma düşmenizi asla istemiyoruz."

Toplantıda öne çıkan vurgu, bursiyerlerin teknik bilgi ve uzmanlık kazanmalarının yanı sıra, gittikleri ortamlarda ülkeyi temsil eden tutum ve davranışları benimsemeleri gerektiği yönündeydi. Tekin, öğrencilerden hem akademik hem de toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini beklediklerini tekrar etti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİ HAMAM KÜLTÜR MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN 1416 BURSLARI UYUM VE VİZYON PROGRAMINDA YURT DIŞINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALACAK BURSİYER ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.