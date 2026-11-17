Olayın seyri:

Ağustos 2026'da yurt dışından Iğdır'a gelen ve kentte faaliyet gösteren iki farklı tekstil mağazasında hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerle ilgili çalışmalar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatıldı. Olayları araştıran Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını ve şüphelilerin kullandığı güzergahları inceleyerek saha çalışması yürüttü.

Yapılan detaylı incelemede 5 şüphelinin kimlikleri ve kullandıkları araç tespit edildi, ancak bu kişilerin soruşturma sürecinde yurt dışına çıktıkları belirlendi. Polis ekipleri, şüphelilerin tekrar kente gelme olasılığına karşı takibini sürdürdü.

Soruşturma ve yakalama:

Ekiplerin takibi sonucu, daha önce hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 5 kişiden 3'ünün yeniden Iğdır'a geldiği tespit edildi. Polis, şüphelilerin daha önce soydukları iş yerlerini yeniden hedef alabilecekleri değerlendirmesiyle söz konusu mağazaların çevresinde güvenlik tedbirleri aldı ve planlı bir operasyon düzenledi.

Planlı çalışma sırasında, şüphelilerden 3'ü daha önce hırsızlık yaptığı belirlenen tekstil mağazalarından birine geldiğinde polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli işlem ve sonuç:

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı yürüten birimler, olayla bağlantılı diğer kişilerin durumunu ve konuyla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Resmi kurum isimleri, tarihler ve sayısal veriler dosya kayıtlarına uygun şekilde korunmuştur.

IĞDIR'DA İKİ FARKLI TEKSTİL MAĞAZASINDA HIRSIZLIK YAPTIKLARI BELİRLENEN 5 ŞÜPHELİDEN 3'Ü, YENİDEN KENTE GELDİKLERİNDE POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.