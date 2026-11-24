Yurt dışından 44 kişi adalete teslim edildi

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili birimlerin koordinasyonunda yürütülen uluslararası çalışmalar sonucunda 9 ülkeden toplam 44 şahsın Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi. İade işlemleri, EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) birimlerinin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

yakalanan ülkeler ve sayılar:

Açıklamaya göre iadesi gerçekleştirilen şahıslar; ABD'de 1, Almanya'da 4, Arnavutluk'ta 1, Bulgaristan'da 2, Gürcistan'da 26, Hollanda'da 4, Kazakistan'da 1, Romanya'da 1 ve Yunanistan'da 4 olmak üzere toplam 9 ülkede yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi.

iade edilenlerin kimlikleri ve arama statüleri:

Bakanlık, iadesi sağlanan şahıslardan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 22 kişinin kimliklerini İ.S., B.Y., G.T., A.E., İ.B., Ç.K., İ.H.P., O.K., A.Ö., A.Y., A.A., S.K., O.R., K.A., Y.G., F.A., M.K., N.D., A.Ç., M.M., D.A. ve R.Ç. olarak; ulusal seviyede aranan 22 kişinin kimliklerini ise M.E., F.A., E.A., A.B.I., Ö.T., A.E., H.B.Y., Y.K., C.B.Y., B.Y., H.D., A.D., E.M., M.K., S.B., A.B.Ç., E.Ş., F.Ş., K.C.G., E.K., G.Y. ve Y.A. şeklinde açıkladı.

Açıklamada, iade edilen şahısların haklarında çeşitli suçlardan yakalama ve iade kararları bulunduğu; bunlar arasında kasten öldürme, tasarlayarak öldürme, çocuğu kasten öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, göçmen kaçakçılığı, yağma, dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve ticareti, hırsızlık, kasten yaralama, tehdit, şantaj, terör örgütü propagandası yapma ve Vergi Usul Kanununa muhalefet gibi suçların bulunduğu belirtildi.

Bakanlık açıklaması, uluslararası kolluk iş birliği ve kurumlar arası koordinasyonun iade süreçlerindeki önemine vurgu yaparken, adli süreçlerin devam ettiği, şahısların haklarında verilen kararlar doğrultusunda yargı mercilerine teslim edildikleri kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı: "Kırmızı bültenle aranan 22, ulusal seviyede aranan 22 suçlu Türkiye'ye geri getirildi"