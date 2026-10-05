Bişkek Arena resmen açıldı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, Orta Asya’nın en büyük stadyumu olarak tanımlanan Bişkek Arena görkemli bir açılışla hizmete girdi. Törene Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile yerel ve yabancı sanatçılar katıldı; organizasyona basına yansıyan rakamlara göre 60 bini aşkın kişi katıldı.

Proje ve mimari özellikleri:

Caparov’un girişimiyle 2024 yılında inşasına başlanan ve bu yıl ağustos ayında tamamlanan tesis, 51 bin kişiyi aynı anda ağırlayabiliyor. Toplam 190 bin metrekarelik alana yayılan kompleks, ana stadyumun yanı sıra teknik odalar ve bir alışveriş merkezini içeriyor. Stadyumun dış görünümü, Türk halklarının geleneksel çadırı formundan esinlenilerek tasarlandı ve mimarisiyle dikkat çekiyor.

açılışta konuşulanlar ve ekonomi vurgusu:

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Caparov, göreve gelmesinin üzerinden geçen 6 yıllık dönemi değerlendirerek ülkenin istikrar ve ekonomik büyüme kaydettiğini belirtti. Caparov, bu süre içinde bin 75 bina ve tesis ile 521 fabrikanın inşa edildiğini söyledi ve Bişkek Arena’yı bu yatırımların önemli bir parçası olarak tanımladı. Bazı eleştirilere değinen Caparov, stadyum inşası eleştirilerine karşı fabrikalar ve diğer altyapı projelerinin de hayata geçirildiğini vurguladı.

Caparov, bütçe ve ekonomik göstergelere ilişkin şunları ifade etti: ülke bütçesinin 2020 sonunda zor durumda olduğu, ancak 2021 yılı sonunda bütçenin 187 milyar som tutarında pozitif bir sonuç verdiği belirtildi. Gayri safi yurtiçi hasılanın 2021 sonunda büyümeye başladığı, son 4-5 yıldır ise GSYH’nin en az yüzde 9 oranında büyüdüğü iddia edildi. Caparov, büyümenin yalnızca 2022’de Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı ihracatla açıklanamayacağını, ekonominin suç ve yolsuzlukla mücadele sonucunda güçlendiğini savundu.

gelecek hedefleri ve etkinlikler:

Caparov, 2027 yılı hedefleri arasında ülke genelinde 111 orta okul inşa etmek ve 44 ilçe hastane departmanının inşasını tamamlamak bulunduğunu açıkladı. Bişkek Arena, açılış konserinin ardından bu yıl ağustos ayında düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları’nın açılış törenine ev sahipliği yaparak uluslararası etkinliklerin de merkezi oldu; o törene 11 ülkenin cumhurbaşkanları ve başbakanları katılmıştı.

Açılış konserinde Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Rusya’dan çok sayıda sanatçının sahne alması, stadyumun sadece sportif değil kültürel bir merkez olarak da kullanılması beklentisini güçlendiriyor. Caparov, stadyumun orta ve büyük ölçekli fabrikalar kadar gelir sağlayabileceğini ve şimdiden talep gördüğünü belirtti.

Bişkek Arena’nın hizmete girmesi, ülke içindeki büyük altyapı projelerinin bir uzantısı olarak sunuluyor; tartışmalar ve ekonomik değerlendirmeler ise açılışın ardından kamuoyunda sürekliliğini koruyor.

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV