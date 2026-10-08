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Yurt öğrencilerine yönelik Kur’an-ı Kerim kursu devam ediyor

Osman Efendi Yurdu'nda öğrencilere Ferhat Kurt eşliğinde Kur’an-ı Kerim eğitimi veriliyor; etkinlikler manevi gelişim ve vakit değerlendirme hedefi taşıyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yurt öğrencilerine yönelik Kur’an-ı Kerim kursu devam ediyor

Eğitimin amacı:

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bağlı Osman Efendi Yurdunda yürütülen Kur’an-ı Kerim kursu, yurt öğrencilerinin manevi gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor. Program, gençlerin boş zamanlarını verimli kullanmalarına ve dini eğitimle daha sağlam bir temel oluşturmalarına yönelik planlandı.

Uygulama ve yürütme:

Kurslar, Manevi Danışman Ferhat Kurt eşliğinde gerçekleştiriliyor. Eğitimler GSB Eskişehir Yurtları bünyesinde kalan öğrencilere yönelik olup uygulama içeriği ve sürekliliği yurt yönetimi tarafından koordine ediliyor. Katılımın düzenli tutulması ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre programın şekillendirilmesi öncelikler arasında yer alıyor.

Beklenen etkiler ve sürdürülebilirlik:

Yurt yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, düzenlenen bu tür faaliyetlerin ilerleyen günlerde de sürdürülmesi planlanıyor. Bu çalışmaların, öğrencilerin hem kişisel hem de manevi gelişimlerine olumlu yansıyacağı ve gençlerin sosyal yaşamlarında dengeli bir rol oynayacağı öngörülüyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI&#039;NA (GSB) BAĞLI OSMAN EFENDİ YURDU&#039;NDA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK...

ESKİŞEHİR'DE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NA (GSB) BAĞLI OSMAN EFENDİ YURDU'NDA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK KUR’AN-I KERİM KURSU DÜZENLENİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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