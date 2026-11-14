Yurt öğrencilerinin ördüğü atkı ve bereler miniklere sıcaklık getirdi

Destine Hatun Yurdu öğrencilerinden miniklere sıcak el emeği

Afyonkarahisar'da kalan üniversite öğrencileri, sosyal sorumluluk kapsamında başlattıkları 'Isıtan Eller' projesinde ördükleri atkı ve bereleri Balmahmut İlkokulu öğrencilerine ulaştırdı.

projenin uygulaması:

Yurt sakinleri kendi elleriyle hazırladıkları farklı renk ve modellerdeki atkı ile bereleri okulda düzenlenen törenle miniklere takdim etti. Ürünler, gençlerin el emeğini ve özenini yansıtıyordu.

etkinlikte yaşananlar:

Takdimin ardından ilkokul öğrencileri, üniversiteli ablalarıyla bir araya gelerek oyunlar oynadı, şarkılar söyledi ve birlikte vakit geçirdi. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sonlandı.

Projede yer alan öğrenciler, çocukların mutluluğunun kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak bu tür çalışmalara katılmanın dayanışma kültürüne katkı sağladığını ifade etti.

AFYONKARAHİSAR’DA DESTİNE HATUN YURDU ÖĞRENCİLERİ, HAYATA GEÇİRDİKLERİ 'ISITAN ELLER' PROJESİ KAPSAMINDA KENDİ ÖRDÜKLERİ ATKI VE BERELERİ BALMAHMUT İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE HEDİYE ETTİ.