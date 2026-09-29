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Yurt yemekhanesindeki kediler hijyen endişesi oluşturdu

Berrin Menderes Kız Öğrenci Yurdu yemekhanesinde kedilerin masa ve tabaklara girip yemek yemesi, öğrencilerde hijyen kaygısı oluşturdu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yurt yemekhanesindeki kediler hijyen endişesi oluşturdu

yemekhanede yaşananlar:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Berrin Menderes Kız Öğrenci Yurdu yemekhanesinde, kedilerin öğrencilerin yemek yediği masalar ve tezgahlar üzerinde dolaştığı görüldü. Görüntülerde kedilerin öğrencilere ait tabaklara ulaşıp tabaklardan yemek yediği anlar yer aldı.

Yemek sırasında kedilerin masalarda dolaşması nedeniyle öğrencilerin rahatça yemek yiyemediği, kimi zaman sofradan kalkmak zorunda kaldıkları aktarıldı. Bazı öğrenciler bu durum yüzünden yemeklerini tamamlayamadıklarını ve aç kaldıklarını belirtti.

öğrencilerin şikayetleri ve yönetim bildirimi:

Öğrenciler, sorunu daha önce yurt yönetimine bildirdiklerini ancak çözüm bulunmadığını iddia etti. Olaylar, bazı bölüm öğrencilerinin cep telefonu kamerasıyla kayda alındı; görüntülerde kedilerin yemekhanenin farklı noktalarında serbestçe dolaştığı görülüyor.

beklentiler ve talep edilen önlemler:

Öğrenciler, yemekhanede hijyen şartlarının sağlanmasını ve kedilerin yemek alanlarından uzaklaştırılmasına yönelik kalıcı çözümler uygulanmasını talep ediyor. Yurt yönetiminden veya ilgili birimlerden konuyla ilgili açıklama ve acil müdahale bekleniyor.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BERRİN MENDERES KIZ ÖĞRENCİ YURDU&#039;NUN YEMEKHANESİNDE KEDİLERİN...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BERRİN MENDERES KIZ ÖĞRENCİ YURDU'NUN YEMEKHANESİNDE KEDİLERİN ÖĞRENCİLERİN YEMEK YEDİĞİ MASALARDA DOLAŞMASI VE TABAKLARDAN YEMEK YEMESİ TEPKİYE NEDEN OLDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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