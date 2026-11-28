Yurtbaşı'nda kaybolan 75 yaşındaki Muhterem Yıldırım mezarlıkta ölü bulundu

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Muhterem Yıldırım, dün gece evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayınca sabah saatlerinde yakınlarının bildirmesi üzerine arandı. Yapılan arama sonucu Yıldırım, mahalle mezarlığında hareketsiz halde bulundu.

olay nasıl ortaya çıktı:

Dün gece evden çıkan ve sabah saatlerinde kaybolduğu bildirilen 75 yaşındaki Muhterem Yıldırım için yakınlarının durumu jandarmaya haber vermesiyle arama çalışmaları başlatıldı. Arama ekiplerinin yaptığı çalışmada Yıldırım, Cumhuriyet Mahallesi mezarlığı içinde hareketsiz halde bulundu.

inceleme ve adli süreç:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Muhterem Yıldırım'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belirleneceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma, jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor ve yetkililer adli işlemler ile sağlık incelemelerinin tamamlanmasının ardından daha fazla bilgi paylaşılacağını bildirdi.

ELAZIĞ’IN YURTBAŞI BELDESİNDE DÜN GECEDEN BERİ EVDEN ÇIKTIĞI VE KENDİSİNDEN HABER ALINAMADIĞI GEREKÇESİYLE SABAH JANDARMAYA BİLDİRİLEN 75 YAŞINDAKİ MUHTEREM YILDIRIM, YAKLAŞIK BİR SAATLİK ARAMANIN ARDINDAN MEZARLIKTA ÖLÜ BULUNDU