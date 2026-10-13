Dolar 49,3571 0,00%
Euro 55,1535 +0,18%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.651,19 +0,02%
EUR/USD 1,1176 +0,13%
Brent Petrol 105,48 -1,10%
--°

Yurtbaşı'nda sel sonrası temizleme çalışmaları başladı: Nihat Doğan ekiplerle sahada

Yurtbaşı'nda sağanak sonrası belediye tüm araç, gereç ve personelle seferber oldu; Nihat Doğan ile Numan Hatipoğlu sahada koordinasyonu sağlıyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 00:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yurtbaşı'nda sel sonrası temizleme çalışmaları başladı: Nihat Doğan ekiplerle sahada

Yurtbaşı'nda yağışın ardından müdahale çalışmaları

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde etkili olan yoğun sağanak yağış, birçok mahalle ve ana caddede sel ve su taşkınlarına yol açtı. Olayın ilk anlarından itibaren Yurtbaşı Belediyesi ekipleri tüm araç, gereç ve personelle sahaya çıkarak öncelikli temizlik ve tahliye işlerine başladı.

Saha çalışmaları devam ediyor:

Ekipler, su tahliyesi, mazgalların temizlenmesi ve olası altyapı tıkanmalarının giderilmesine odaklandı. Mahallelerde biriken suyun tahliyesi için iş makineleri ve personel aralıksız çalışıyor; ekipler önceliği yaya ve araç trafiğinin güvenliğinin sağlanmasına veriyor. Belediye yetkilileri, tespit edilen riskli noktaların listesini çıkarıp hızlı müdahale için ekipleri yönlendiriyor.

Kurumsal koordinasyon ve başkanın açıklaması:

Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Nihat Doğan, yağış nedeniyle beldenin birçok mahallesinde ve ana caddelerinde sel ve su taşkınları meydana geldiğini, yağışın ilk anlarından itibaren tüm araç, gereç ve belediye personeliyle sahada aralıksız çalıştıklarını belirtti. Doğan, çalışmaları Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın ve ilgili kamu kurum müdürleri ile şube müdürlerinin de yakından takip ettiğini ifade etti.

Belediye yetkilileri, vatandaşları tedbirli olmaya çağırırken, ekiplerin kısa sürede normale dönmeyi hedeflediğini ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

ELAZIĞ’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN YURTBAŞI BELDESİNDE YAŞANAN SELDEN DOLAYI, BAŞKAN...

ELAZIĞ’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN YURTBAŞI BELDESİNDE YAŞANAN SELDEN DOLAYI, BAŞKAN NİHAT DOĞAN SAHAYA İNEREK ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü
images

Şiddetli sağanak sonrası Elazığ'da 30 noktada su baskını
images

Elazığ'da geceyi aydınlatan şimşek gösterisi
images

Düzce'de akşamdan geceye dönüşen sağanak günlük hayatı sekteye uğrattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Besni'de şiddetli yağış yolları çökertti, itfaiye ekipleri sahada

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası