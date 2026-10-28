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Yurtbaşı'nda selin yaralarını sarmak için başkan sahada

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde sağanak sonrası yaşanan selde Belediye Başkanı Nihat Doğan, ekip ve iş makineleriyle sahada hasar tespiti ve müdahaleyi sürdürüyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 21:08

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 21:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Yurtbaşı'nda selin yaralarını sarmak için başkan sahada

Yurtbaşı'nda selin yaralarını sarmak için başkan sahada

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde etkili olan yoğun sağanak yağış sonrası dere yataklarında taşkınlar ve sel meydana geldi. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri ve iş makineleri, yağışın yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için çalışıyor.

saha çalışmaları:

Yurtbaşı Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve teknik personel olay yerine intikal ederek öncelikle ulaşım yolları ve su tahliye hatları üzerinde müdahaleye başladı. Ekipler, selin getirdiği moloz ve birikintileri temizleyip su kanallarını açmaya odaklanıyor; aynı zamanda hasar tespiti çalışmaları yürütülüyor.

Yerinde yapılan tespitlerde dere kenarlarında riskli konumda bulunan yapı ve araziler önceliklendiriliyor. Belediye, sahadaki çalışmalar sırasında koordinasyonu sağlamak için ekipler arası iletişimi güçlendirdi ve gereken yerlerde ikincil müdahale planları devreye alındı.

başkanın çağrısı:

Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, dere kenarında evi olan vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Başkan Doğan, sahada yürütülen çalışmaları şu sözlerle açıkladı: Şahsım dahil olmak üzere tüm belediye personelimizle, bütün iş makinelerimizle el birliği içerisinde sahadayız. Kimse merak etmesin, hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacağız. Gelen Allah'tandır. Bizler sabredeceğiz, tedbirimizi alacağız ve var gücümüzle çalışacağız. Rabbimin izniyle bu ikinci sel felaketinin de yaralarını hep birlikte saracağız. Hemşehrilerimiz müsterih olsun. Biz buradayız, sahadayız, görevimizin başındayız. Yurtbaşı'mızın yaralarını sarmadan durmayacağız

Başkan Doğan, çalışmaların aralıksız süreceğini ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin belediyenin önceliği olduğunu vurguladı. Yetkililer, bölge halkına güçten düşmüş ağaç, su birikintisi ve zarar görmüş altyapı konusunda bilgi vererek gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.

ELAZIĞ’IN YURTBAŞI BELDESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASINDA SEL VE SU TAŞKINLARI MEYDANA...

ELAZIĞ’IN YURTBAŞI BELDESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASINDA SEL VE SU TAŞKINLARI MEYDANA GELDİ. YURTBAŞI BELEDİYE BAŞKANI NİHAT DOĞAN VE BELEDİYE EKİPLERİ, BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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