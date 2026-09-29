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Yurttaki yemek sonrası iki öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da Safvan Bin Muattal Yurdu'nda kalan iki kız öğrenci, yedikleri yemekten sonra bulantı ve baş dönmesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 00:58

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 01:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yurttaki yemek sonrası iki öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Safvan Bin Muattal Yurdu'nda kalan iki kız öğrenci, yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşadı. Durumu fark eden vatandaşlar ve yurt yetkilileri, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve polis, gençlere ilk müdahaleyi yerinde yaptı. Yapılan ilk değerlendirmenin ardından iki öğrenci, daha kapsamlı tetkik ve tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

tedavi ve soruşturma:

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, gerekli müdahalelerin yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve yurt içindeki yemeklerin kaynağı ile hazırlık süreçleri inceleniyor.

Konuyla ilgili olarak polis ekipleri ve sağlık denetim birimlerinin incelemeleri sürüyor; yurt yetkilileri ve öğrencilerden alınan ifadeler, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında değerlendirilmek üzere kayda geçirildi.

Yetkililer, sürecin seyrine göre ek bilgilendirme yapılacağını belirtti ve olayla ilgili ön bulguların sağlık kuruluşları ile koordineli şekilde takip edildiği aktarıldı.

ADIYAMAN’DA YURTA KALAN İKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE...

ADIYAMAN’DA YURTA KALAN İKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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