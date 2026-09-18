Yurttan kaçan iki kızın Samsun yolculuğu sonrası alıkonulma ve istismar iddiası

Olayın temel gelişmeleri

Amasya'da kaldıkları yurttan kaçan 15 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğunun, kendi istekleriyle bindikleri bir kamyonla Samsun'a geldikleri tespit edildi. Yurt görevlilerinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan çalışma, kız çocuklarının Samsun'da alıkonulduğu ve cinsel istismara maruz kaldığı yönünde bulgulara ulaştı.

Kaçış ve ulaşım ayrıntıları:

Polis soruşturmasında, kız çocuklarının fasulye yüklü bir kamyonla Samsun'a geldikleri belirlendi. İlk bildirim yurt yetkililerinden geldi; kısa sürede yapılan takip sonucu ekipler, olayın gerçekleştiği adres ve kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Soruşturma, gözaltılar ve iddialar:

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında M.S., A.K., M.K. ve D.U. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler yaklaşık dört gündür emniyette tutuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, çocuğun cinsel istismarı, çocuğun alıkonulması ve hürriyeti tahdit suçlarından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

AMASYA’DA YURTTAN KAÇIP KENDİ İSTEKLERİYLE BİNDİKLERİ KAMYONLA SAMSUN’A GELEN İKİ KIZ ÇOCUĞUNUN BURADA ALIKONULUP CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALMASIYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI