Yürümenin gücü: Bayburt'ta Dünya Yürüyüş Günü'nde farkındalık yürüyüşü

Bayburt’ta yürüyüş düzenlendi:

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Yeni Şehir Parkı'nda farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinlikte Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar yer aldı.

Katılım ve mesajlar:

Yürüyüşte katılımcılar 'Koş, Yürü, Oyna, Sağlıklı Yaşa', 'Obeziteye Dikkat! Yaşamına Hareket Kat', 'Kendine Bir İyilik Yap, Harekete Geç' ve 'Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır' yazılı pankartlar taşıdı. Mesajlarda özellikle fiziksel aktivitenin önemi ve erken sağlık taramalarının hayat kurtarıcı olduğu vurgulandı.

Etkinlik organizasyonu ve hedefler:

Etkinlik öncesinde katılımcılara tişört ve şapka dağıtıldı; yürüyüşün ardından ise elma ve su ikram edildi. Organizasyonun amacı, düzenli fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi ve sağlıklı yaşam konusunda toplumda farkındalık oluşturulması olarak duyuruldu.

BAYBURT’TA ‘DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ’ DOLAYISIYLA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ