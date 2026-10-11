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Yürüyüş sırasında düşen kişi Kırlangıç Vadisi'nden yaralı kurtarıldı

Kayseri'nin Kırlangıç Vadisi'nde yürüyüş yapan 42 yaşındaki S.Y., kayalıklardan dere yatağına düşüp yaralandı; çok ekipli müdahaleyle 3 saatte kurtarıldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 18:43

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 18:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yürüyüş sırasında düşen kişi Kırlangıç Vadisi'nden yaralı kurtarıldı

Olay yeri ve gelişme

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi'ndeki Kırlangıç Vadisi'nde yürüyüş yapan 42 yaşındaki S.Y., iddiaya göre dengesini kaybederek kayalıklardan dere yatağına düştü.

Kurtarma çalışması

Bölgede yürüyüş yapan diğer vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu ekipler, S.Y.'ye yaralı olarak ulaştı.

Ekiplere yapılan müdahale ve koordinasyonun ardından, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu şahıs bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.Y., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

KAYSERİ&#039;NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE YÜRÜYÜŞ YAPARKEN KAYALIKLARDAN DERE YATAĞINA DÜŞEN ŞAHIS, EKİPLER...

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE YÜRÜYÜŞ YAPARKEN KAYALIKLARDAN DERE YATAĞINA DÜŞEN ŞAHIS, EKİPLER TARAFINDAN YARALI OLARAK KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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