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Yusufeli'de 1461 Fight Club rüzgarı: 25 madalya ile zirveye çıktı

Yusufeli'de düzenlenen Sportoto Yıldızlar Ligi 3. Etap'ta 28 sporcu ile yarışan 1461 Fight Club, 13 altın, 8 gümüş ve 4 bronzla genel birincilik elde etti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yusufeli'de 1461 Fight Club rüzgarı: 25 madalya ile zirveye çıktı

Yusufeli'de 1461 Fight Club üstün performans sergiledi

Türkiye Karate Federasyonu tarafından 7. Bölge'de düzenlenen Türkiye Sportoto Yıldızlar Ligi 3. Etap müsabakaları Artvin'in Yusufeli ilçesinde gerçekleştirildi. Organizasyona Trabzon temsilcisi 1461 Fight Club Spor Kulübü yoğun katılım sağladı.

Turnuvaya 28 sporcu ile katılan 1461 Fight Club, farklı yaş ve kilo kategorilerinde sergilediği performansla dikkat çekti ve birçok sıkı mücadeleye imza attı.

takım başarısının ayrıntıları:

Kulüp sporcuları elde ettikleri derecelerle organizasyonun en başarılı takımı oldu. 1461 Fight Club, müsabakalarda 13 altın, 8 gümüş ve 4 bronz kazanarak toplamda 25 madalya ile genel klasmanda birinci sırayı aldı.

müsabakanın yankıları ve performans değerlendirmesi:

Sporcuların farklı kategorilerdeki kürsü başarıları, kulübün altyapı çalışmalarının ve antrenman planlamasının olumlu sonuç verdiğini gösterdi. Organizasyon aynı zamanda bölge genç sporcularının tecrübe kazanması açısından önemli bir platform sağladı.

Yarışma sonuçları, 1461 Fight Club için hem kulüp prestijini güçlendirdi hem de sporculara ileri seviye müsabakalar için değerli rekabet deneyimi sundu.

ARTVİN&#039;İN YUSUFELİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÜRKİYE SPORTOTO YILDIZLAR LİGİ 3. ETAP MÜSABAKALARINDA 28...

ARTVİN'İN YUSUFELİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÜRKİYE SPORTOTO YILDIZLAR LİGİ 3. ETAP MÜSABAKALARINDA 28 SPORCU İLE MÜCADELE EDEN 1461 FİGHT CLUB SPOR KULÜBÜ, 13 ALTIN, 8 GÜMÜŞ VE 4 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 25 MADALYA KAZANARAK GENEL KLASMANDA BİRİNCİ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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