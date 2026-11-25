Yuvaköy'de şantiye yangını

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde çöplerin yakılması sonucunda alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

yangının seyri:

Çöplerin yakılmasıyla başlayan alevler, şantiye alanındaki yanıcı malzemelerin etkisiyle hızlıca yayıldı. Müdahale sonucu, inşaat halindeki binanın dış cephesinde hasar oluştu.

müdahale ve sonuç:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü ve daha fazla zarar önlendi. Yangının, çöplerin yakılmasının ardından başladığı bildirildi.

ANKARA'DA İNŞAAT ŞANTİYESİNDE YAKILAN ÇÖPLERDEN ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL SÖNDÜRÜLDÜ.