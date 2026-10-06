Yüz yıl sonra kanatların izinde: Kayseri'de 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü anıldı

Vali Çiçek centennial etkinliklerine katıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak 1926'da kurulan 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı. Ziyaret, kurumun yüz yıllık geçmişine ve güncel faaliyetlerine dikkat çekti.

Ziyaretin içeriği:

Fabrika sahasında gerçekleştirilen program kapsamında Vali Çiçek, yürütülen bakım, onarım ve üretim çalışmalarına ilişkin brifing aldı. Bilgi sunumunu yapan Hava Tuğgeneral Alper Gökdere, müdürlüğün teknisyen, mühendis ve idari kadrosunun faaliyetleri hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Tören ve cadde tanıtımı:

Ziyaretin ardından Vali Çiçek, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 'Hava İkmal Yüzüncü Yıl Caddesi' tanıtım toplantısına katıldı. Toplantı, fabrikanın tarihî önemi ve kentle kurduğu bağın vurgulandığı kısa bir program şeklinde gerçekleşti.

Etkinlikler, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün yerel ve ulusal havacılık tarihindeki rolünü hatırlatırken, kurumun güncel kapasitesi ve gelecek hedeflerine yönelik farkındalığı artırmayı amaçladı.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, TÜRKİYE’NİN İLK UÇAK FABRİKASI OLARAK 1926 YILINDA KURULAN 2. HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET EDEREK KURULUŞUNUN 100. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERE KATILDI.