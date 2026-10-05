Yüzde 30’un altına iniş: enflasyonda dezenflasyon süreci ivme kazandı

yılmaz: enflasyonda yıllık oran yüzde 29,73 seviyesine geriledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı değerlendirmede Eylül ayı enflasyon verilerinin ekonomi politikasında kayda değer bir iyileşme gösterdiğini belirtti. Yılmaz, tüketici enflasyonunun Eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleştiğini ve yıllık enflasyonun yüzde 29,73 seviyesine gerilediğini açıkladı.

gıda ve temel mal grupları dezenflasyona katkı sağladı:

Yılmaz, yıllık enflasyondaki düşüş eğiliminin hızlandığını ve Orta Vadeli Program çerçevesiyle uyumlu şekilde yüzde 30’un altına inilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Bu iyileşmede özellikle gıda fiyatlarındaki olumlu seyir öne çıktı. Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gıda yıllık enflasyonu bir önceki aya göre 6,2 puan azalarak yüzde 27,6 seviyesine indi. Buna karşın temel mal grubunda yıllık enflasyon yüzde 15,9 ile yatay seyretti.

hizmet enflasyonu ve dışsal risklerin takibi:

Hizmet grubunda ise ulaştırma ve haberleşme hizmetlerindeki aylık artışın etkisiyle hizmet enflasyonu yıllık bazda yüzde 37,7 olarak gerçekleşti. Yılmaz, yıllık kira enflasyonundaki iyileşmenin hizmet grubundaki dezenflasyon sürecini desteklediğini belirtti. Bölgesel ve küresel gelişmelerin enerji ve emtia maliyetleri yoluyla iç fiyatlara yansıyabilecek etkilerinin yakından izlendiğini ifade etti.

Yılmaz, bu dışsal risklerin iç fiyatlara geçişini sınırlamak ve ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla para, maliye ve gelir politikalarının güçlü bir eşgüdüm içinde uygulandığını açıkladı. Enflasyon beklentilerinin hedeflerle uyumlu şekilde çıpalamasının önemine dikkat çekti.

Dezenflasyon sürecini kalıcı hale getirme hedefi doğrultusunda tarımsal üretimde verimlilik ve üretim planlamasının geliştirileceğini, enerji arz güvenliğinin artırılacağını, konut arzının güçlendirileceğini ve lojistik maliyetlerinin azaltılmasına yönelik adımların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Bu tedbirlerin, arz yönlü şokların etkisini zayıflatacağını ve enflasyondaki düşüş eğiliminin belirginleşmesini destekleyeceğini vurguladı.

Sonuç olarak Yılmaz, fiyat istikrarını kalıcı hale getirerek ekonomik öngörülebilirliği artırmayı, sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi ve büyüme ile oluşan refahın vatandaşların yaşam standartlarına yansımasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

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