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Yüzüncü Yıl'da erken darbe: İtalya ilk 15'te öne geçti

UEFA Uluslar A Ligi ikinci maçında Türkiye, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya'yı ağırlıyor; ilk 15 dakika İtalya 1-0 önde tamamlandı ve karşılaşma devam ediyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 22:26

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 22:28

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Yüzüncü Yıl'da erken darbe: İtalya ilk 15'te öne geçti

Yüzüncü Yıl'da erken darbe: İtalya ilk 15'te öne geçti

UEFA Uluslar A Ligi'nin ikinci maçında Türkiye, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası İtalya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı ve maç hâlen devam ediyor.

Maçın ilk 15 dakikası:

İlk çeyrekte skoru getiren atak İtalya'dan geldi; Türkiye henüz eşitliği sağlayamadı. Dakikaların ilerlemesiyle birlikte iki takımın da tempo ve taktik düzenlemeleri belirleyici olacak. Oyunun erken bölümünde ortaya çıkan bu skor, müsabakanın kalan kısmına baskı ve strateji açısından ivme kazandırdı.

Sırada ne var:

Maç devam ederken Türkiye'nin reaksiyonları ve orta saha mücadelesi ön plana çıkacak. Teknik ekiplerin mola ve oyuncu değişiklikleri maçın yönünü etkileyebilir; izleyiciler için kritik anlar henüz bitmedi. UEFA Uluslar A Ligi formatında alınacak her puan büyük önem taşıyor ve karşılaşmanın sonucuna kadar gelişmeler takip edilecek.

Maç devam ediyor.

UEFA ULUSLAR A LİGİ İKİNCİ MAÇINDA TÜRKİYE, YÜZÜNCÜ YIL ATATÜRK STADYUMU&#039;NDA İTALYA’YI KONUK...

UEFA ULUSLAR A LİGİ İKİNCİ MAÇINDA TÜRKİYE, YÜZÜNCÜ YIL ATATÜRK STADYUMU'NDA İTALYA’YI KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK 15 DAKİKASI İTALYA'NIN 1-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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