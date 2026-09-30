Yüzünü Bursa'ya dönen kent: 60'ı aşkın projeyle üretimden eğitime dönüşüm

bts o'nun vizyonu ve dönüşüm yaklaşımı:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay öncülüğünde 2013'te başlattığı yol haritasıyla kentin üretim, ticaret ve ihracat kapasitesini yeniden kurguladı. Ortak akıl ve paydaş iş birliğiyle geliştirilen strateji, teknoloji, nitelikli insan kaynağı, sürdürülebilirlik ve küresel rekabetçilik eksenlerinde 60'ı aşkın makro proje ve çalışmayı sahaya taşıdı. BTSO, bu projelerin uzun vadeli geleceğin temellerini attığını belirtiyor ve 2030 hedefleri doğrultusunda yeni nesil uygulamalarla ilerlemeyi amaçlıyor.

ekosistem hedefleri ve öncelikler:

Yeni dönemde odağın merkezinde yüksek katma değerli üretim, ölçek ekonomisinden faydalanan KOBİ güçlenmesi, lojistik altyapının iyileştirilmesi ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun insan kaynağı yetiştirilmesi yer alıyor. Sanayi-tekno- eğitim- ihracat ve yeşil/dijital dönüşüm arasındaki bağın güçlendirilmesi, sahadaki projelerle eş zamanlı yürütülüyor.

teknosab: sanayide yeni nesil alan

BTSO’nun en somut adımlarından biri olan TEKNOSAB, Türkiye’nin yüksek teknoloji odaklı planlı organize sanayi bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. "Yerli, Yenilikçi ve Yeşil Üretim" vizyonuyla tasarlanan bölge, ulaşım, enerji ve dijital altyapı avantajlarıyla yüksek teknoloji yatırımlarını çekmeyi hedefliyor. KOBİ OSB uygulaması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin modern üretim sahalarına erişmesini sağlayarak büyük üretim zincirleriyle entegrasyonunu destekliyor.

TEKNOSAB bünyesinde planlanan yatırımlar arasında Lojistik Park, Organize Ticaret Bölgeleri, Data Center, Teknopark, Serbest Bölge, Gıda OSB, Defence Hub ve KOBİ Diyalog gibi bileşenler bulunuyor; bunlar birlikte bütüncül bir ekonomik ekosistem oluşturuyor.

lojistik entegrasyonu ve ileri teknolojiler:

TEKNOSAB'ın küresel pazarlara erişimini kolaylaştıracak Lojistik Park projesinin temeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla atıldı. Proje; otoyol, demiryolu yük istasyonu ve liman bağlantılarından faydalanacak, yapay zekâ destekli rota planlama, otonom depo yönetimi, robotik sistemler ve yenilenebilir enerji uygulamaları gibi ileri teknolojileri tedarik zinciri süreçlerine entegre edecek şekilde kurgulanıyor. Ayrıca girişim sermayesi yatırım fonu modeliyle finansman mekanizmaları güçlendiriliyor.

eğitim, insan kaynağı ve teknoloji merkezleri

BTSO, üretimdeki dönüşümü eğitim yatırımlarıyla taçlandırdı. Uludağ'da tarihi Kirazlıyayla Sanatoryumu'nun özgün mimarisiyle kazandırılan Bursa Business School, liderlik, strateji, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında programlar sunuyor ve iş dünyasının yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

2013 vizyonunun sembol projelerinden GUHEM (Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi), Türkiye'de interaktif eğitim modeliyle çocuk ve gençleri uzay ile havacılık teknolojileriyle buluşturuyor. Bu yıl açılan GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisesi ile akademik altyapı ve uygulamalı eğitim bir araya getirildi; öğrenciler laboratuvar, simülasyon ve üretim atölyelerinden faydalanırken sanayi iş birlikleriyle sektörle doğrudan temas kuruyor.

Teknoloji ve Ar-Ge altyapısında BUTEKOM öne çıkıyor; laboratuvar, test, muayene, prototipleme ve Ar-Ge hizmetleri firmaların ileri teknolojiye erişimini kolaylaştırıyor. Tekstil, teknik tekstil, kompozit ve yeni nesil araç teknolojileri gibi mükemmeliyet merkezleri yeni ürün geliştirme ve insan kaynağı yetiştirme süreçlerine katkı sağlıyor. Bursa Model Fabrika yalın üretim ve verimliliği desteklerken, Enerji Verimliliği Merkezi temiz üretim uygulamalarını yaygınlaştırıyor.

Mesleki eğitim altyapısı içinde BUTGEM modern atölye ve sınıflarla, MESYEB ise mesleki yeterlilik ve belgelendirme kapasitesiyle dikkat çekiyor. BTSO Akademi iş dünyasının gelişim ihtiyaçlarına cevap verirken, Mutfak Akademi turizm ve gastronomi sektörüne nitelikli iş gücü kazandırıyor.

ticaret, fuarcılık ve küresel açılım

BTSO'nun UR-GE ve HİSER projeleri ile binlerce firma uluslararası ticaret ağlarına erişti. Yurt dışı pazarlama, alım heyetleri ve fuar katılımları firmaların küresel görünürlüğünü artırdı. BTSO iştiraki KFA Fuarcılık kentin fuarcılık kapasitesini güçlendirerek HOMETEX, Junioshow, Bursa Food Point, Blok Mermer, MEX ve Rising City gibi etkinliklerle ticari hareketliliği destekliyor. Bursa Fuar Merkezi yönetimi ve tedarikçi buluşmaları sayesinde savunma ve havacılık ana sanayi kuruluşlarıyla yeni iş birlikleri geliştiriliyor.

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki çalışmalar, dijital dönüşüm ve e-ticaret uygulamalarıyla kent ticaret geleneğini yeni ekonomiyle buluşturuyor. Bu kapsamlı dijitalleşme çabaları sonrası BTSO, TOBB'un akreditasyon sisteminde en yüksek düzey olan 7 Yıldızlı Akreditasyon Belgesi'ne layık görüldü.

geleceğe bakış:

İbrahim Burkay, 2013'te başlatılan vizyonun Bursa'nın üretim ve girişimcilik kültürünü geleceğin ekonomisine hazırlamayı amaçladığını vurguluyor. Burkay'a göre bugüne kadar atılan adımlar 2030 vizyonu için sağlam bir altyapı oluşturdu ve önümüzdeki dönemde bu birikimin üzerine yenileri eklenecek. BTSO, üretimden lojistiğe, teknolojiden insan kaynağına kadar tüm bileşenleri birbirine bağlayan bütüncül bir yaklaşım benimseyerek Bursa'nın küresel rekabetteki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO), YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM BURKAY LİDERLİĞİNDE 2013 YILINDA ORTAYA KOYDUĞU VİZYONLA KENTİN ÜRETİM, TİCARET VE İHRACAT GÜCÜNÜ GELECEĞİN EKONOMİSİNE TAŞIYAN KAPSAMLI BİR DÖNÜŞÜM HAMLESİ BAŞLATTI. ORTAK AKIL ANLAYIŞIYLA ŞEKİLLENEN SÜREÇTE 60’I AŞKIN MAKRO PROJE VE ÇALIŞMA HAYATA GEÇİRİLİRKEN; TEKNOLOJİ, NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KÜRESEL REKABETÇİLİK ODAĞINDA GÜÇLÜ BİR EKOSİSTEM KURULDU. BUGÜNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARIN UZUN VADELİ GELECEK VİZYONUNUN TEMELİNİ OLUŞTURDUĞUNU BELİRTEN BTSO BAŞKANI İBRAHİM BURKAY, 2030 HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA YENİ NESİL PROJELERLE BU DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ ÇOK DAHA İLERİ BİR SEVİYEYE TAŞIYACAKLARINI SÖYLEDİ.