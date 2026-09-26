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Zabıta ekipleri Çaycuma pazarında doğru etiketleme ve poşet kullanımını denetledi

Çaycuma Belediyesi zabıta ekipleri ilçe pazarında ürün etiketleri ile vatandaşların poşet ve torbalarını denetleyerek tüketici güvenliğini hedefledi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zabıta ekipleri Çaycuma pazarında doğru etiketleme ve poşet kullanımını denetledi

Çaycuma pazarında kapsamlı etiket ve poşet denetimi

Çaycuma Belediyesi zabıta ekipleri ilçe pazarında etiket ve poşet denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, pazarda satışa sunulan ürünlerin etiketlerini tek tek inceleyerek fiyat bilgilerinin görünürlüğünü kontrol etti ve alışveriş yapan vatandaşların kullandığı poşet ile torbaların durumunu değerlendirdi.

Denetimin odağı ve uygulama biçimi:

Kontrollerde öncelik, ürünlerin üzerinde yer alan fiyat ve içerik bilgilerinin tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde düzenlenip düzenlenmediği oldu. Zabıta ekipleri, etiketleme eksikliklerini tespit etti ve raporladı.

Belediyenin açıklaması ve sürdürülebilirlik:

Çaycuma Belediyesi yetkilileri, pazar yerlerindeki denetimlerin vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla devam edeceğini bildirdi. Denetimlerin sürdürülmesi, tüketici haklarının korunması açısından önem taşıyor.

Yapılan incelemeler, pazarın düzeni ve tüketici güvenliğinin sağlanması yönünde atılan adımların parçası olarak değerlendirildi. Zabıta ekiplerinin çalışmalarının piyasa düzeni ve şeffaflığı desteklemesi bekleniyor.

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE ZABITA EKİPLERİ, İLÇE PAZARINDA ETİKET VE POŞET DENETİMİ...

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE ZABITA EKİPLERİ, İLÇE PAZARINDA ETİKET VE POŞET DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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