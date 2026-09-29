Zabıta eylem timi dolmuş durağında müdahale etti

dolmuş durağında zabıta müdahalesi:

Karabük’te, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Karabük Belediyesi Motorize Zabıta Eylem Timi (ZET) bölgeye intikal ederek kamusal alanda tuvaletini yapan ve çevreyi rahatsız eden şahsı müdahale ile uzaklaştırdı. Olay, şehrin yoğun noktalarından biri olan dolmuş durakları çevresinde gerçekleşti.

olay anı ve zabıta müdahalesi:

Ekiplerin kısa sürede ulaştığı noktada zabıta memurları, şahsın kamuya açık alanda alkol tükettiğini ve tuvaletini yaptığını tespit etti. Müdahale esnasında zabıta ile şahıs arasında şu diyalog yaşandı: zabıta memuru şahsa, "Burada alkol almanın yasak olduğunu biliyoruz" derken, şahıs, "Sen gördün mü alkol içtiğimi?" diyerek cevap verdi. Zabıta memuru, "Görgüm, oradan doğru izledim, sonra buraya geldim müdahale ettim" dedi. Ekipler müdahaleyi tamamladıktan sonra şahsa idari para cezası uygulandı.

belediye başkanından kararlılık mesajı:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yeni kurulan birim sayesinde zabıtanın reaksiyon süresinin azaldığını belirterek olaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Göreve geldiğimiz andan itibaren Karabük’ün her sokağında vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu anlayışla kurduğumuz Zabıta Eylem Timi, şehirdeki olumsuzluklara saniyeler içinde müdahale edebilecek esnekliğe ve hareket kabiliyetine sahip. Dolmuş durakları bölgesinde yaşanan olayda da görüldüğü üzere ekiplerimiz ihbarı alır almaz sahaya geçmiş ve gerekli müdahaleyi kararlılıkla yapmıştır. Şehrimizin ve hemşehrilerimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Karabük bize emanet; 7 gün 24 saat sahada, görevimizin başındayız."

Olay, belediye ekiplerinin kent merkezindeki yoğun noktalarda düzen ve hijyenin korunmasına yönelik denetimlerinin süreceğinin bir göstergesi olarak kayda geçti. Yetkililer, benzer ihbarlara hızlı müdahalenin devam edeceğini bildirdi.

KARABÜK’TE KAMUSAL ALANDA TUVALETİNİ YAPAN ŞAHIS, ÇEVREDE BULUNAN VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE KARABÜK BELEDİYESİ MOTORİZE ZABITA EYLEM TİMİ (ZET) EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI.