Zabıta görünce bel ağrısını unutan kişi cuma namazı çıkışı kaçtı

olay anı ve denetimin seyri:

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı çıkışında cami önleri ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde dilencilik yaptığı belirlenen kişiler tek tek tespit edilerek zabıta karakoluna götürüldü ve şahıslar hakkında işlem uygulandı.

görüntüdeki anlar:

Denetimler sırasında cep telefonu kamerasına yansıyan bir an dikkat çekti. Zabıta ekiplerini gören bir kişi, belinin ağrıdığını öne sürerek ekiplere karşı çıkarak "Benim belim ağrıyor, ben gelmeyeceğim, gelmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ancak karakola götürüleceğini anlayan şahıs, kısa süre sonra belindeki ağrıyı adeta unutmuş gibi davranarak bir anda hızlanıp olay yerinden uzaklaştı. Kaçış anı çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi ve görüntülere yansıdı.

Görüntüler, denetimlerin sürdürülmesine engel olmadı; ekipler diğer şüphelileri de yakalayarak gerekli işlemleri uygulamaya devam etti. Zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik denetimleri kent genelinde devam ediyor.

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