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Zabıta memurunun 15 yıllık antika yolculuğu sergiyle halka açıldı

Samsun Büyükşehir zabıta görevlisi Cemal Sarı'nın 15 yılda biriktirdiği telefon, fotoğraf makinesi ve ev eşyaları 'Geçmişten Günümüze' sergisinde 14 Ekim'e dek görülebilir.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Zabıta memurunun 15 yıllık antika yolculuğu sergiyle halka açıldı

Sergi Yalı Sergi Salonu'nda ziyaretçiye açıldı:

Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta personeli Cemal Sarı’nın 15 yılda özenle topladığı antika niteliğindeki eşyalar, 'Geçmişten Günümüze' adlı sergiyle vatandaşlarla buluştu. Yalı Sergi Salonu'nda düzenlenen sergide telefon, fotoğraf makinesi, ev eşyası ve müzik aleti gibi pek çok farklı türde obje yer aldı ve sergi yoğun ilgi gördü.

Sergide öne çıkan parçalar ve düzenleme:

Sergide yer alan ürünler arasında eski model telefonlar, analog fotoğraf makineleri, günlük kullanıma ait ev gereçleri ve müzik aletleri bulunuyor. Uzun yıllar depoda ve görev yaptığı ofiste muhafaza edilen bu parçalar, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle sergi formatına dönüştürüldü. Ziyaretçiler sergi boyunca geçmişe dair somut örnekleri inceleme, tanıdık eşya ve nostalgia öğeleriyle bağ kurma fırsatı yakaladı.

Cemal Sarı'nın açıklamaları:

Cemal Sarı: Ürün biriktirme tutkum 15 yıl önce başladı. Bazı ürünleri araştırarak satın aldım, bazıları ise ata yadigârı. Bu tutkumu bilenler de çeşitli ürünler hediye etti. Yıllardır özenle koruduğum eşyalar, depolarda veya raflarda kalmak yerine vatandaşlarla buluşmuş oldu. Emeğimi görünür kılan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum

Sergi, Yalı Sergi Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor ve 14 Ekim tarihine kadar gezilebilecek. Belediye desteğiyle görünür kılınan kişisel koleksiyonun halka açılması, hem koleksiyonculuk kültürünü hem de yerel tarihe yönelik ilgiyi canlandırdı.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA PERSONELİ CEMAL SARI’NIN 15 YILDIR BÜYÜK BİR ÖZENLE...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA PERSONELİ CEMAL SARI’NIN 15 YILDIR BÜYÜK BİR ÖZENLE BİRİKTİRDİĞİ ANTİKA NİTELİĞİNDEKİ EŞYALAR, “GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE” ADLI SERGİYLE VATANDAŞLARLA BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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