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Zabıta son kullanma tarihi geçmiş ürünlere geçit vermedi

Şahinbey zabıta ekipleri rutin denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürün satan marketi tespit ederek işyerini 3 gün süreyle kapattı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Zabıta son kullanma tarihi geçmiş ürünlere geçit vermedi

denetimlerde son kullanma tarihi uygulaması

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri rutin kontrollerde halk sağlığını tehdit edebilecek uygulamalara karşı sıkı denetimler yaptı. Yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen bir market tespit edildi.

Denetimler sırasında tespit edilen ürünlerin niteliği ve satış koşulları hakkında zabıta tarafından yerinde inceleme gerçekleştirildi. Market hakkında zabıta zabıtası düzenlenerek, mevzuat gereği gerekli idari işlemler başlatıldı.

uygulanan yaptırım ve sonuçları

Şahinbey Belediyesi ekipleri, mevzuata uygun olarak söz konusu iş yerini 3 gün süreyle faaliyetinden men etti. Alınan bu karar, hem tüketici sağlığının korunmasına yönelik hem de benzer ihlallerin tekrarlanmasının önüne geçilmesine dönük bir yaptırım olarak açıklandı.

Kapama kararının yanı sıra işletmenin raflarındaki son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu ve ilgili kayıtlar tutularak takip süreci başlatıldı. Ayrıca, işletme sahiplerine mevzuata uygun stok yönetimi ve ürün denetimi konularında uyarılar yapıldı.

belediye başkanının değerlendirmesi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, konuyla ilgili olarak halk sağlığını tehdit eden uygulamalara kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirtti. Başkan Tahmazoğlu, "Denetimlerimiz sürecek" sözleriyle denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Belediye yetkilileri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşmasının öncelik olduğunu belirterek, zabıta ekiplerinin benzer ihlallerle mücadeleye devam edeceğini ifade etti.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, HALK SAĞLIĞINI KORUMAYA YÖNELİK DENETİMLERİNİ...

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, HALK SAĞLIĞINI KORUMAYA YÖNELİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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