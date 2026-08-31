Zafer bayramı Bodrum ve Turgutreis'i meşalelerle coşturdu

Kutlama korteji ve etkinlikler:

Akşam saatlerinde Milta Marina'dan başlayan korteje binlerce kişi katıldı. Ellerinde meşaleler ve bayraklarla yürüyen vatandaşlar marşlar söyledi; Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki işletmelerde meşaleler yakıldı ve marşlar çalındı. Kortej meydana ulaştığında coşku doruğa çıktı, alanı dolduran kalabalığa Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Türk bayraklı balonlar dağıttı.

Kutlamalar kapsamında sahneye çıkan Gripin grubu sevilen şarkılarını seslendirirken, etkinlik boyunca kent merkezinde birlik ve coşku hissedildi.

Başkan Mandalinci'nin konuşması:

Gazilerle birlikte sahneye çıkan Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, günün anlam ve önemiyle ilgili şunları dile getirdi; "Bugün, bir milletin kendine yazılmış olan kaderi reddettiği, ’milletin bağımsızlığını milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır’ denilen gündür. Bugün; düşman kuvvetlerinin yurda ayak basışından itibaren topyekûn, 7’den 77’ye, yedi düvele karşı mücadele gösterenlerin zaferinin günüdür. Bugün; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandıranların günüdür. 30 Ağustos’umuz kutlu olsun. Bundan tam 104 yıl önce, 26 Ağustos’un şafağında Kocatepe’de, tam 851 yıl önce Malazgirt’te Sultan Alparslan’ın yaptığı gibi. 1071’de Anadolu’ya açılan Türkler, 851 yıl sonra 26 Ağustos’un şafağından 30 Ağustos’a kadar Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni zaferle taçlandırıp 30 Ağustos 1922’de bu savaşı, Büyük Taarruz’u Zafer Bayramı olarak ilan etmiştir. Bu zafer, sonra kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin yolunu açmıştır. Biz bugün sadece bir zaferi kutlamıyoruz. Bu zafere giden kilometre taşlarını, bu zafer için şehit düşen şühedamızı, bu zafer için kanıyla, canlıyla vatanı savunan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını yaşatacağımıza ant içiyoruz."

Turgutreis'te fener alayı ve konser:

Turgutreis'teki kutlamalar Akçaalan'dan başlayan fener alayıyla başladı. Turgutreis Atatürk Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından sahneye çıkan Can Ozan konser verdi ve bölgedeki etkinlikler böylece tamamlandı.

BODRUM'DA BİNLERCE KİŞİ BAYRAMI KUTLADI